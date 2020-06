Lutte contre le négationnisme : Amazon France retire 2 livres.

L’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) avait demandé le retrait à la société « Amazon France » de deux ouvrages niant et relativisant la réalité du génocide des Arméniens.



Il s’agit des livres d’Yves Bénard dont le titre : « Divergences turco-arméniennes ! ».

L’association se félicite de la décision d’Amazon France d’avoir récemment retiré de son catalogue de vente en ligne de ces ouvrages.



La lutte contre la diffusion des thèses négationnistes se poursuit. En effet, sollicitée il y a plusieurs mois par l’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM), la FNAC n’a toujours pas répondu à notre demande et ces livres sont toujours disponibles à la vente.