Garo Paylan : je m’incline devant la mémoire des 20 pendus du parti Hentchak le 15 juin 1915 place Bayazit à Constantinople

A l’occasion du triste anniversaire des « 20 pendus Hentchakian » le 15 juin 1915, des martyrs Arméniens sur la place Bayazit à Constantinople, Garo Paylan le député Arménien de l’Assemblée nationale turque (HDP Parti démocratique du peuple, pro-kurde), a publié un post et la photo des 20 martyrs Arméniens lors du génocide. Un hommage à Paramaz (Mattes Sarkissian) le leader du parti arménien Hentchak et ses 19 camarades assassinés par la Turquie. Garo Paylan a écrit sur sa page facebook « Lorsque le 15 juin 1915, Paramaz et ses 19 compagnons sont montés sur l’échafaud de la pendaison sur la place Bayazit, leur dernier mont fut « vous ne pouvez pendre que nos corps, mais pas nos idées ». Le combat pour l’égalité et la liberté des 20 pendus continue. Je m’incline devant leur mémoire ».

Krikor Amirzayan