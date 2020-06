Heurts entre la police russe et des Azerbaïdjanais bloqués à la frontière

Des affrontements ont eu lieu entre la police russe et des centaines d’Azerbaïdjanais bloqués en Russie depuis plus de deux mois en raison des mesures anti-coronavirus, a indiqué mardi le Comité d’enquête russe. Ces échauffourées ont commencé lundi soir, quand environ 400 Azerbaïdjanais, « insatisfaits de l’organisation de leur retour en Azerbaïdjan », ont quitté le camp dans lequel ils sont logés dans la région russe du Daguestan et ont « tenté de bloquer la circulation » sur une route voisine, a précisé le Comité d’enquête dans un communiqué. Environ 700 Azerbaïdjanais sont entassés dans un camp (...)