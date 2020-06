Kim Kardashian salue le 7e anniversaire de sa fille North avec des images réalisées en Arménie et portant des bijoux traditionnels arméniens

L’arméno-américaine Kim Kardashian, reine mondiale de la télé-réalité et de l’émission américaine Keeping Up With the Kardashians a posté sur sa page facebook un message pour le 7e anniversaire de sa fille North. « Joyeux 7e anniversaire à mon premier bébé North ! Je n’arrive pas à croire que vous ayez 7 ans, c’est fou comme le temps est passé si vite comme ça ! Tu es tout et plus que ce que j’ai rêvé ! Le plus styliste créatif des Gémeaux jamais interprété ! Je t’aime à ta planète extraterrestre et retour ! » a écrit Kim Kardashian en plaçant des photos dont plusieurs furent réalisées en Arménie, comme celles avec des bijoux traditionnels arméniens. Kim Kardashian qui indique très souvent son origine arménienne et son attrait et amour pour l’Arménie qu’elle désire faire partager avec ses sœurs, son mari le célèbre rappeur Kanye West et ses quatre enfants.

Krikor Amirzayan