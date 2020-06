Dernière phase des essais du vaccin anti-coronavirus de la société Moderna de l’arméno-américain Noubar Afeyan

La société pharmaceutique Moderna appartenant à l’arméno-américain Noubar Afeyan -né à Beyrouth en 1962 et installé au Canada en 1976 en compagnie de sa famille- est prête à démarrer la dernière phase des essais cliniques du vaccin contre le coronavirus selon l’agence de presse Reuters. 30 000 bénévoles vont participer à cette dernière phase des essais du vaccin anti-coronavirus. Le premier objectif du vaccin de Moderna sera de faire baisser le nombre de patients infectés par le virus. Le second objectif étant de faire guérir et faire sortir de leur état les patients en phase critique.

Krikor Amirzayan