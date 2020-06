Les autorités s’apprêtent à arrêter Tsarukian

Les forces de l’ordre ont demandé lundi au Parlement arménien de les autoriser à arrêter Gagik Tsarukian, un riche homme d’affaires à la tête de son plus grand groupe d’opposition, pour des accusations que lui et ses alliés rejettent comme étant politiquement motivées.

Le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a déclaré avoir reçu une motion pertinente du procureur général Artur Davtian et l’a inscrite à l’ordre du jour d’une session de l’Assemblée nationale prévue pour mardi.

Dans la motion rendue publique par son bureau, M. Davtian a affirmé que Tsarukian « a créé et dirigé un groupe organisé » qui a acheté plus de 17 000 voix pour son Parti Arménie prospère (BHK) lors des élections parlementaires d’avril 2017.

Le procureur général a déclaré que les pots-de-vin pour des votes avaient été distribués aux résidents de la province de Gegharkunik. Chacun d’entre eux a reçu 10 000 drams (21 dollars), a-t-il dit, ajoutant que le Service de sécurité nationale (NSS) a recueilli des documents et des témoignages corroborant ces accusations.

Arthur Davtian n’a fait aucune mention de deux autres affaires criminelles liées à Tsarukian ouvertes par le NSS. Le service de sécurité accuse des sociétés appartenant au chef du parti d’opposition Arménie prospère (BHK) de fraude à grande échelle après avoir fait une descente dans sa villa à l’extérieur d’Erevan dimanche. Il l’a ensuite interrogé pendant plus de huit heures.

Dans une déclaration écrite publiée quelques heures avant l’annonce de la décision des autorités de demander son arrestation, M. Tsarukian a de nouveau dénoncé la répression comme comme étant une rétorsion du gouvernement pour sanctionner ses critiques à l’égard du Premier ministre Nikol Pashinian. Il a maintenu ses affirmations selon lesquelles le gouvernement de Pashinian a mal géré la crise du coronavirus qui s’aggrave en Arménie et n’a pas réussi à en atténuer les graves conséquences socio-économiques.

« Au lieu de résoudre les problèmes et de faire un travail difficile mais réel, les autorités terrorisent leurs opposants », a-t-il déclaré.

« Je suis prêt à faire face à n’importe quel scénario », a ajouté le dirigeant du BHK, faisant allusion à son éventuelle arrestation. « Je lance un appel à mes concitoyens : ne déprimez pas, tout ira bien, et nous surmonterons cette crise même si les autorités et Nikol Pashinian personnellement font tout pour aggraver la situation ».

M. Tsarukian a rencontré les parlementaires de la BHK plus tôt dans la journée. L’un d’entre eux, Arman Abovian, a déclaré au service arménien de RFE/RL que le magnat était « de très bonne humeur ».

Une autre personnalité du BHK, Naira Zohrabian, a déclaré dans la matinée que les autorités avaient pris la « décision politique » de lever l’immunité parlementaire de M. Tsarukian. « Le procureur général Artur Davtian a encore une chance de ne pas exécuter l’ordre politique », a-t-elle déclaré.

Le porte-parole de Davtian, Gor Abrahamian, a répliqué que le Tsarukian ne pouvait être poursuivi pour des raisons politiques.

Pashinian et les hauts représentants de son bloc My Step ont également nié toute motivation politique derrière cette répression. Certains d’entre eux ont publié sur leurs pages Facebook des détails prétendument confidentiels des enquêtes criminelles qui, selon eux, corroborent les allégations du NSS.

Le parti de M. Tsarukian était officiellement dans l’opposition au président de l’époque, Serzh Sarkisian, lorsqu’il s’est présenté aux élections législatives d’avril 2017. Un an plus tard, il a soutenu la « révolution de velours » qui a renversé Sarkisian, a aidé Pashinian à devenir premier ministre et a rejoint son premier cabinet formé en mai 2018.

Pashinian a renvoyé ses ministres affiliés au BHK en octobre 2018, accusant Tsarukian de collaborer secrètement avec l’ancien régime.

Le BHK est arrivé loin derrière aux élections législatives de décembre 2018 et a remporté 26 sièges au sein du parlement arménien, qui compte 132 membres.

My Step de Pashinian contrôle 88 sièges au parlement, ce qui lui permet de donner le feu vert à l’arrestation et à la poursuite de Tsarukian.