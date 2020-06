En Arménie, l’irrésistible désinformation sur le Covid

Erevan, 16 juin 2020 (AFP) - Marina Khatchatrian est convaincue que le

nouveau coronavirus est un complot d’Etat. Et elle est loin d’être seule en

Arménie, où l’épidémie s’est accélérée du fait notamment des fausses

informations véhiculées sur le sujet.

Dans ce petit pays du Caucase, les intox, rumeurs et théories du complot

sur la maladie du Covid-19 ont, selon le gouvernement, conduit au non-respect

des règles de confinement, une réalité dont les autorités ont mis du temps à

prendre la mesure.

Chirurgienne au chômage, Mme Khatchatrian tient ainsi toujours une page

Facebook comptant 5.000 abonnés sur laquelle elle n’hésite pas à partager

régulièrement ses critiques des politiques sanitaires arméniennes et des

affirmations fausses sur le virus.

Pour elle, par exemple, les autorités ne cherchent pas à juguler une

épidémie mais "veulent se servir de la population comme d’un cobaye pour

tester le (futur) vaccin", proclame-t-elle à l’AFP, contactée par téléphone.

Si le gouvernement arménien a été accusé de ne pas avoir suffisamment

préparé ses hôpitaux à l’épidémie, si bien qu’ils sont aujourd’hui débordés,

pour des experts, son incapacité à répliquer à de tels propos de manière

convaincante a aussi exacerbé la propagation de la maladie.

De l’aveu même des autorités, le non-respect des restrictions et des règles

de distanciation sociale, nourri par la désinformation, est au cœur du

problème.

- « Armes biologiques » ? -

De fait, quand l’Arménie a levé le 4 mai le confinement qu’elle avait

imposée, le pays comptait 2.507 cas et 39 morts. Mais le 15 juin ces nombres

avaient bondi à 17.064 et 285 respectivement.

Le Premier ministre Nikol Pachinian, lui-même testé positif au virus, a

comparé l’épidémie à « un enfer » et dit craindre 100.000 contaminations.

« Le confinement n’a pas fonctionné en Arménie », relève le virologue Nuneh

Bakunts, car de nombreuses personnes ont cru tout ce qu’ils lisaient en ligne

et n’ont dès lors « pas pris la menace au sérieux ».

Une enquête du projet openDemocracy, basé au Royaume-Uni, a pointé du doigt

le site internet d’information Medmedia.am, aux contenus « dangereux ».

Ce site véhiculait par exemple une intox selon laquelle la pandémie était

une invention destinée à permettre le développement d’« armes biologiques » sous

couvert de quête d’un vaccin.

La publication a été vue au moins 131.000 fois et a récolté 28.000 « J’aime »

sur Facebook : un chiffre conséquent dans un pays de seulement trois millions

d’habitants.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a admis que sa politique avait été

minée par « des fausses rumeurs disant que la pandémie est une invention ».

Des experts soulignent toutefois que le gouvernement a lui-même envoyé des

signaux contradictoires.

- « Pas de recette » -

"Les officiels appelaient à porter des masques mais ils ne le faisaient pas

eux-mêmes jusqu’à récemment", constate l’analyste ainsi Samvel Martirosian.

La militante des Droits humains Zhanna Aleksanian souligne, elle, que le

gouvernement n’a commencé que très tardivement "à entamer un dialogue avec le

public sur les dangers de la désinformation".

Encore aujourd’hui, la stratégie des autorités pour enrayer la propagation

de l’épidémie ou la désinformation n’est pas clairement identifiée.

Le Premier ministre Pachinian a même indiqué que le gouvernement avait

renoncé à l’idée de réimposer le confinement, levé le 4 mai, car les Arméniens

risquaient de toute manière de ne pas le respecter...

Quant à la lutte contre les fausses informations, selon la porte-parole du

gouvernement Mane Guégorguian, il n’y a tout simplement pas de "recette toute

prête« contre ce fléau. »Ce que nous pouvons faire, c’est avoir un dialogue

ouvert avec la société".

Mariam HARUTYUNYAN