Revue de la presse arménienne du 10 au 11 juin 2020

14669 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 14669 cas de coronavirus dans le pays dont 5466 ont été guéris et 245 patients sont décédés. Selon worldometers.info/coronavirus/, l’Arménie se classe désormais au 19e rang mondial pour le nombre de cas de coronavirus par million d’habitants.

L’Arménie va probablement prolonger l’état d’urgence/ Selon le Premier ministre, l’état d’urgence sera probablement prolongé. Selon lui, la situation du coronavirus reste tendue, mais il y a un vague espoir de stabilisation. D’après le quotidien Joghovourd, le 13 juin, une séance parlementaire spéciale sera convoquée pour discuter de la décision du gouvernement de prolonger d’un mois l’état d’urgence.

La Géorgie va aider l’Arménie avec du personnel médical/ Citant la presse géorgienne, la presse locale indique que selon le Premier ministre géorgien, Giorgi Gakharia, la Géorgie envisage d’aider l’Arménie voisine et la tâche correspondante a déjà été confiée au Ministère de la santé. Dans un premier temps, la Géorgie peut envoyer du personnel médical. Gakharia a indiqué qu’il entretenait personnellement des contacts quotidiens avec le Premier ministre arménien.

Le système pénitentiaire bénéficiera du soutien du Conseil de l’Europe pour prévenir le COVID-19/ En réponse à l’urgence de la pandémie COVID-19 et à la nécessité d’apporter un soutien urgent aux détenus et au personnel pénitentiaire, le Conseil de l’Europe a fait don de matériel de protection à cinq États membres dont l’Arménie.

L’Estonie fournit des articles médicaux et des moyens de protection personnelle aux hôpitaux de la région de Lori/ L’Estonie fournit des articles médicaux et des moyens de protection personnelle aux installations médicales de la région de Lori afin de lutter contre la pandémie du coronavirus, a déclaré la Présidente estonienne, Kersti Kaljulaid, après une conversation téléphonique avec le Président arménien, Armen Sarkissian.

La Lituanie va envoyer une équipe médicale en Arménie pour aider à combattre le Covid-19/ Le gouvernement lituanien a décidé d’envoyer une équipe médicale et des experts en Arménie afin d’aider à combattre le Covid-19, a déclaré sur Twitter le Ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevičius.

Un conseil scientifique pour la coordination de la recherche COVID-19 sera établi en Arménie/ La presse indique qu’un conseil scientifique pour la coordination de la recherche académique COVID-19 est en cours de création en Arménie. Il sera composé de spécialistes de l’Académie nationale des sciences, du Centre national de contrôle et de prévention des maladies et des universités d’Arménie.

Papikian sur le prêt pour une centrale nucléaire : L’Arménie a jugé utile de résoudre le problème avec ses propres ressources/ La presse rend compte de la déclaration du Ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Suren Papikian, selon laquelle l’Arménie a refusé de prolonger la durée d’utilisation du solde du prêt russe prévu pour la centrale nucléaire car elle jugeait utile d’accorder un prêt budgétaire sur ses propres ressources financières. Le Ministre a assuré que la décision n’avait aucun lien avec les relations arméno-russes qu’il a décrites comme « stables, stratégiques et de partenariat ». Selon lui, le problème est dans l’utilisation efficace des prêts dans le pays. La presse rappelle qu’auparavant, l’Arménie avait conclu un accord avec la Russie pour obtenir un prêt de 270 millions de dollars US pour les travaux de modernisation de la deuxième unité énergétique de la centrale nucléaire. La Russie allait aussi accorder 30 millions USD sous forme de don.

Le Service pénitentiaire a contesté la décision du tribunal qui permet à Kocharyan de rester dans l’hôpital/ Le Service pénitentiaire a fait appel de la décision d’un tribunal autorisant l’ancien Président, Robert Kocharyan, à rester à l’hôpital jusqu’à la fin de la pandémie de coronavirus. Rappelons que Kocharyan qui est en détention provisoire dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008, a été emmené au centre médical Izmirlian et a subi une opération. Le 13 mai, le tribunal a de nouveau refusé de le libérer de sa détention provisoire, mais un autre tribunal a décidé que l’ex-président ne devrait pas être renvoyé en prison tant qu’il reste exposé au risque de contracter le coronavirus. Le 09 juin le Service Pénitentiaire, qui fait partie du Ministère de la Justice, a contesté cette décision.

Les représentants de Tsaroukian accusent les autorités de manipuler les faits et de recourir à de sales tours/Le parti d’opposition « Arménie prospère » [la deuxième force la plus importante représentée au Parlement] a accusé les autorités de lancer une campagne de diffamation contre son leader Gagik Tsaroukian en réponse à ses appels à la démission du Premier ministre (cf. revue du 06 au 08 juin 2020). La porte-parole du premier ministre, a affirmé que Tsaroukian avait attaqué le gouvernement parce qu’il craignait d’être poursuivi pour corruption, évasion fiscale et autres graves accusations. Lundi, le site du quotidien Haykakan Jamanak contrôlé par la famille de Pachinian a publié une copie présumée de la décision d’un tribunal arménien soviétique de condamner Tsaroukian pour sa participation à un viol collectif de deux femmes en 1979 et de le condamner à 7 ans de prison. Sans nier une telle peine de prison, les représentants de Tsaroukian ont accusé les autorités de manipuler les faits et de recourir à de sales tours. Ils ont rendu public mardi un autre document qui montre que la Cour de cassation arménienne a annulé le verdict de 1979 et acquitté Tsaroukian en 2001.

La Banque mondiale annule les taux d’intérêt supplémentaires de 1,7% pour les prêts de l’Arménie/ Selon la presse, compte tenu des prévisions de détérioration économique pour tous les pays du monde en 2020, les institutions financières internationales tentent d’aider au maximum leurs États membres à surmonter les conséquences de la pandémie. Ainsi, l’Association internationale de développement (IDA) (relevant de la BM) a annulé d’un an les taux d’intérêt supplémentaires de 1,7 % pour un certain nombre de prêts. Selon les calculs de la Banque mondiale et du Ministère arménien des finances, l’annulation du taux d’intérêt supplémentaire de 1,7 % permettra au budget de l’État arménien d’économiser près de 13 millions de dollars.

L’Arménie est classée 99e dans l’Indice mondial de la paix, améliorant ses indicateurs de 15 places/ L’Arménie a amélioré sa position de 15 places dans le rapport Global Peace Index 2020, en se plaçant à la 99e place sur 163. Selon le rapport, l’Arménie est désormais classée parmi les 100 pays les plus pacifiques, « grâce à une forte amélioration des relations avec les pays voisins, ainsi qu’à une baisse substantielle de son taux d’incarcération ». Selon les auteurs, l’Arménie a aujourd’hui « le taux d’incarcération le plus bas de la région Russie et Eurasie ».

Pachinian répond aux critiques de l’opposition/ Nikol Pachinian a riposté le 10 juin aux groupes d’opposition qui dénoncent sa gestion de la crise du coronavirus en Arménie, en disant qu’ils « creusent leurs propres tombes politiques ». La presse indique que le gouvernement a fait l’objet de vives critiques de la part de l’opposition ces dernières semaines au vu de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus. L’un des partis d’opposition, Dachnak, a déclaré que Pachinian doit être tenu responsable de l’échec du gouvernement à contenir l’épidémie. Pachinian a répondu en accusant les Dachnak et d’autres critiques de propager un « coronavirus politique » en Arménie. Comparant la crise du coronavirus à une guerre, Pachinian a déclaré que les critiques de l’opposition équivalaient à de la trahison.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France