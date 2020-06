Le Comité national arménien demande à l’Australie une assistance contre le COVID-19 pour l’Arménie

Le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU) a demandé l’aide urgente du gouvernement australien pour la République d’Arménie, en raison d’une augmentation préoccupante des cas confirmés de COVID-19.

Une augmentation inquiétante des infections au cours des dernières semaines a vu le nombre total de cas dans le pays atteindre plus de 16 000, avec un nouveau record d’une journée de 817 établi la semaine dernière. A l’inverse, en Australie, il y a eu 7320 cas au total, avec une trajectoire descendante actuelle ne voyant que 5 à 10 nouveaux cas quotidiens enregistrés au cours de la semaine écoulée.

L’ANC-AU a été en contact avec le ministère des Affaires étrangères et a obtenu une liste d’équipements et de fournitures médicales du ministère de la Santé, que le principal organe des affaires publiques de la communauté arméno-australienne a partagée avec des responsables du département australien des affaires étrangères. & Experts du secteur des soins de santé privés et locaux.

« Notre communauté est très préoccupée par l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Arménie - 16 000 cas, en augmentation de centaines par jour, dans un pays de seulement trois millions d’habitants est vraiment invalidant », a déclaré le directeur exécutif de l’ANC-AU, Haig Kayserian.

« Il est de notre devoir de fournir toute l’assistance que nous pouvons à nos sœurs et frères en Arménie, et nous avons l’intention qu’une combinaison de notre communauté et du gouvernement australien puisse contribuer à réduire le fardeau du ministère de la Santé, en fournissant du matériel et des fournitures médicales sur leur liste fournie. »

Alors que le gouvernement australien a accordé la priorité à l’aide internationale COVID-19 pour la zone du Pacifique, Haig Kayserian a déclaré que l’ANC-AU espérait que Canberra examinerait leur demande à la lumière des résultats positifs de sa propre réponse à la pandémie.

« L’Australie se portant si bien, enregistrant des cas quotidiens à chiffre unique la plupart du temps, nous espérons qu’elle aidera un pays qui n’a plus de lits d’hôpital et qui a besoin de l’aide de ceux qui occupent des postes plus chanceux », a ajouté Haig Kayserian.