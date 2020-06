Le Premier ministre voit la solution aux problèmes causés par l’épidémie grâce à la coopération gouvernement-société

Après la séance du Bureau du commandant, le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu un briefing résumant les discussion de la séance.

Le Premier ministre a noté que les policiers en civil participeront au respect des règles anti-épidémiques. « Nous impliquerons des policiers en civil pour contrôler le respect des règles anti-épidémiques, qui n’agiront pas personnellement, mais inviteront des des groupes de policiers à proximité qui viendront et tiendront responsables ceux qui enfreignent les règles »,- a déclaré Nikol Pashinyan, soulignant qu’en Arménie, le coronavirus se propage principalement dans les cours et les quartiers. « La principale source d’infection est la même adresse ou des adresses proches. L’infection se propage principalement dans les cours et les quartiers. À cet égard, la police effectue des patrouilles intensives dans les chantiers depuis plusieurs jours, empêchant les violations des règles anti-épidémiques », a déclaré le Premier ministre.

Selon Nikol Pashinyan, le succès dans la lutte contre le coronavirus ne peut être obtenu que grâce à une coopération de masse entre le gouvernement et la société. « Je ne blâme les citoyens pour rien, je parle de ce qui est en réalité. J’essaie d’aider les citoyens, moi personnellement et le gouvernement, et c’est notre problème commun. Nous devons mieux comprendre notre situation, ses complications et les causes d’autres complications. Notre tâche est de diagnostiquer le problème afin de pouvoir le résoudre », a-t-il noté.

Nikol Pashinyan a déclaré que lors des réunions du Bureau du commandant, les raisons du manque de coordination des actions des autorités avaient été discutées et qu’un travail quotidien sera effectué pour éliminer ces problèmes afin que le système fonctionne le plus efficacement possible. « Ma thèse principale sur cette question reste la suivante : ce problème ne peut être résolu que par une coopération à grande échelle entre les autorités et la société. Le coronavirus a pris par surprise les pays les plus développés, et notre principal avantage, ainsi que le principal problème, est que nous travaillons à 100% de manière transparente. Nous ne cachons ni n’adoucissons nos erreurs, nos échecs. Nous voulons diagnostiquer correctement notre situation afin de trouver les bonnes solutions. Nous voulons diagnostiquer correctement notre situation afin de trouver les bonnes solutions. L’efficacité de nos actions devrait augmenter. Nous exhortons tous les citoyens à coopérer et exprimons notre gratitude à tous les compatriotes qui respectent strictement les règles anti-épidémiques », a ajouté le Premier ministre.