Le Premier ministre a félicité le Président et le Premier ministre de la Fédération de Russie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé des messages de félicitations au Président russe Vladimir Poutine et au Premier ministre Mikhaïl Michoustine à l’occasion de la Journée de la Russie.

Le message adressé à Vladimir Poutine, dit notamment :

« Cher Vladimir Poutine,

Je vous félicite cordialement à l’occasion de la Fête nationale de votre pays, le Jour de la Russie.

Cette fête est indissolublement liée aux réalisations politiques et socio-économiques de la Fédération de Russie, au renforcement de son rôle sur la scène internationale.

Les relations alliées entre l’Arménie et la Russie continuent de se développer régulièrement au profit des peuples de nos pays, et la coopération dans presque tous les domaines de la coopération arméno-russe se renforce.

L’histoire séculaire de l’amitié et de la confiance, les liens fraternels de nos peuples sont une base solide pour une coopération constructive et un soutien mutuel, non seulement au niveau bilatéral, mais aussi au sein d’organisations internationales et d’unions d’intégration.

J’espère sincèrement que, dans un proche avenir, nos pays seront en mesure de surmonter les difficultés temporaires associées à des menaces et des défis mondiaux sans précédent et que nous pourrons restituer des liens étroits traditionnels.

Je vous souhaite, cher Vladimir Poutine, bonne santé, bonheur et plus de succès, et au peuple frère de Russie - paix, prospérité et progrès. »

***

« Cher Mikhail Michoustine,

Je vous félicite sincèrement à l’occasion de la Fête nationale, le Jour de la Russie.

Cette fête reflète l’histoire millénaire de l’État russe, le riche patrimoine spirituel et culturel du pays, et le travail créatif pour le développement et la prospérité du pays, ainsi que le renforcement de son rôle sur la scène internationale.

Les relations alliées arméno-russes fondées sur une amitié séculaire entre nos peuples se reflètent dans les plates-formes internationales, en particulier au sein de l’Union Économique Eurasiatique dans un partenariat stratégique constructif et mutuellement bénéfique.

Nous pouvons constater avec satisfaction le renforcement conséquent de la coopération entre nos pays dans les domaines commercial, économique, énergétique, militaro-politique, culturel, humanitaire et autres.

Je vous souhaite, cher Mikhail Michoustine, bonne santé, prospérité et plein succès dans vos activités d’État, et à tous les citoyens de la Russie fraternelle - paix et prospérité »,- lit-on dans le message du Premier ministre Pashinyan, adressé à Mikhail Michoustine.