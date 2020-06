L’âge moyen des personnes décédées du coronavirus en Arménie montre une tendance à la baisse

Le ministre arménien de la Santé, Arsen Torosyan, a déclaré lors d’un point de presse lundi que l’âge moyen des personnes décédées des coronavirus montre une tendance à la baisse.

« Cela signifie que la jeune génération devrait également se soucier du port de masques, non seulement en raison de la menace d’infecter les membres de leur famille et les personnes atteintes de maladies chroniques, mais aussi pour leur propre bien », a-t-il déclaré.

Le ministre a noté qu’il existe de nombreux cas où les jeunes eux-mêmes ne sont pas conscients de leurs maladies chroniques.

« Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas qu’ils souffrent de diabète, beaucoup ne soupçonnent pas qu’ils font de l’hypertension, et ces deux facteurs de risque sont présents chez presque tous nos concitoyens décédés », a-t-il déclaré.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports en commun, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.

Le 12 juin, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence pour un autre mois - jusqu’au 13 juillet. Les cas confirmés de Covid-19 en Arménie sont passés à 17 064 au cours des dernières 24 heures, a rapporté le Centre national de contrôle et de prévention des maladies. Il a déclaré que le nombre de morts de l’infection était passé à 285 et que 6 276 patients se sont rétablis.