Pachinian en appelle à une nouvelle Constitution pour en finir avec la Cour constitutionnelle

Puisque la Constitution protège la Cour constitutionnelle qui en est la garante, alors, le meilleur moyen de sortir de ce cercle vicieux et de se débarrasser de la plus haute cour du pays à l’origine d’une crise lancinante avec l’exécutif qui l’accuse de vouloir bloquer ses réformes, à commencer par celle du système judiciaire, c’est de changer tout simplement la Constitution ! Telle est la solution proposée par le premier ministre Nikol Pachinian pour en finir avec cette « crise de la cour constitutionnelle » dont le président Hrayr Tovmassian, comme six autres de ses membres nommés sous le régime (...)