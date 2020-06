Des “French doctors” au chevet d’une Arménie malade du Covid

Une équipe de médecins français est arrivée en Arménie pour aider leurs confrères arméniens à faire face à la propagation du coronavirus qui est en passe de saturer les capacités sanitaires du pays. Les sept Médecins ont été accueillis par le Haut commissaire arménien en charge de la disapora Zareh Sinanyan, la vice-ministre de la Santé Anahit Avanesian ainsi que par les ambassadeurs français et américain à Erevan à leur arrivée à l’aéroport de Zvartnots dans la soirée de dimanche15 juin. Le cabinet de Z.Sinanyan a organisé cette mission d’urgence « en étroite collaboration » avec l’Agence internationale des Etats-Unis pour le développement (USAID). « Les Médecins, qui ont déjà pris une part active à la lutte contre le COVID-19 en France sont en Arménie pour la première fois et mettront leur expérience et leur expertise au service de cette mission cruciale pour sauver des vies », a-t-il fait savoir dans un communiqué.Selon l’ambassadeur français Jonathan Lacote, ils resteront en Arménie 10 jours. « Je voudrai remercier tous nos partenaires pour l’organisation de leur mission », a déclaré pour sa part le ministre arménien de la Santé Arsen Torosian lundi, en ajoutant :« Cela nous sera vraiment très utile ».

Dans un message sur Facebook, A.Torosian a aussi précisé que les médecins français s’étaient déjà « mis au travail » dans les unités de soins intensifs de trois hôpitaux de Erevan affectés au traitement des patients du COVID-19. Devant les journalistes vendredi, A. Torosian avait confirmé qu’une équipe médicale similaire de Lituanie allait arriver en Arménie dans les jours à venir, à l’initiative du gouvernement lituanien qui avait proposé son aide à l’Arménie. A. Torosian a par ailleurs révélé qu’une cinquantaine de médecins russes avaient déjà fait part de leur disposition à travailler dans les hôpitaux arméniens pour lutter en première ligne contre l’épidémie de coronavirus, mais il n’a pas précisé la date de leur venue. Le ministre arménien s’est montré en revanche plus discret sur une aide similaire proposée par la Géorgie voisine. Le premier ministre géorgien Giorgi Gakharian avait indiqué jeudi que son gouvernement discutait les détails de l’aide proposée avec la partie arménienne. Il est vrai que cette offre est de nature à embarrasser les Arméniens, blessés dans leur très caucasien orgueil -namus- par le bilan largement positif des voisins géorgiens dans leur lutte contre le coronavirus, à comparer à la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement arménien, qui n’a pas su endiguer une épidémie qui semblait pourtant maîtrisée quand il a décidé – trop tôt selon ses détracteurs- de sortir le pays progressivement du confinement à la mi-avril.

En mars, alors que la Géorgie annonçait ses premiers cas de coronavirus, l’Arménie lui avait proposé son aide. Mais alors qu’en Géorgie, l’épidémie s’est limitée à quelques centaines de cas, elle n’a cessé de progresser en Arménie, s’accélérant après le deconfinement le 4 mai pour dépasser 17 000 cas et près de 300 morts. Les critiques et opposants de Pachinian n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner la préoccupante contreperformance arménienne, en la comparant à la stratégie géorgienne, dont le succès serait dû à une série de mesures que le gouvernement Pachinian n’aurait pas su mettre en œuvre avec la détermination requise. A.Torosian avait mis en garde le 4 juin contre la saturation du système hospitalier arménien qui ne lui permettrait pas d’accueillir tous les citoyens infectés nécessitant un traitement urgent. Il avait toutefois ajouté que les autorités sanitaires allaient mettre 350 nouveaux lits d’hôpital à la disposition des patients en nombre croissant. Le ministre avait souligné le 11 juin que les hôpitaux arméniens étaient toujours en mesure de fournir des traitements permettant se sauver la vie de tous les patients dans un état critique. Le nombre de cas confirmés de coronavirus enregistrés dans le pays de quelque 3 millions d’habitants continue à grimper rapidement, comme le montrait le bilan quotidien fourni par le ministère arménien de la Santé qui annonçait lundi qu’avec 397 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, il s’élevait à 17 064. Le ministère a aussi annoncé 19 autres décès liés au coronavirus, dont 16 dus au virus lui-même, portant à 285 le bilan officiel des morts du COVID-19. Selon les autorités sanitaires, 94 autres personnes infectées sont décédées des suites de maladies préexistantes, dont 3 dimanche. « Pour ce qui concerne le coronavirus, nous agissons mal », a admis le premier ministre Nikol Pachinian dans la matinée de Samedi, en se défaussant encore sur la population arménienne, dont une grande partie ne respecterait pas les règles préconisées de distanciation sociale, ni autre aucune des autres règles, à commencer par le port de masques dans les lieux publics. Le gouvernement arménien avait signalé les taux élevés d’infection la semaine dernière lorsqu’il avait prolongé l’état d’urgence lié au coronavirus d’un mois, jusqu’au 13 juillet.