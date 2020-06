L’Arménie a célébré le jour du drapeau national le 15 juin

L’Arménie a célébré comme chaque année le 15 juin le Jour du drapeau national. Cette fête a été instituée par l’Assemblée nationale d’Arménie le 15 juin 2006.

Le drapeau national arménien est appelé Yeraguyn (qui signifie tricolore). Il se compose de trois bandes horizontales égales de couleurs rouge, bleu et orange (la dernière est souvent appelée couleur d’abricot). Le drapeau arménien actuel a été adopté le 24 août 1990 et a remplacé le drapeau de l’Arménie soviétique.

Il existe de nombreuses interprétations des couleurs des drapeaux, et l’un d’eux dit que le rouge représente le sang versé par 1,5 million d’Arméniens dans le génocide arménien, le bleu est pour le ciel pur et l’orange est pour le courage du pays.

La version officielle de la définition des couleurs est énoncée dans la Constitution de la République d’Arménie. Il dit que le rouge représente les montagnes arméniennes et la lutte du peuple pour sa survie, le bleu symbolise la volonté du peuple arménien de vivre sous un ciel paisible et l’orange représente le talent créatif et la nature travailleuse des Arméniens.