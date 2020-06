L’Allemagne va accorder un nouveau prêt de 20 millions d’euros à l’Arménie

L’Allemagne va accorder à l’Arménie un prêt de 20 millions d’euros dans le cadre de la coopération financière et technique entre les deux pays. C’est la Commission des finances et du budget à l’Assemblée nationale d’Arménie par la voix d’Armen Hayrapetyan le vice-ministre arménien des Finances qui vient d’évoquer cet accord de prêt de l’Allemagne. Ce prêt allemand servira à travers les banques arméniennes à financer l’économie agricole, les petites et moyennes entreprises et des prêts hypothéqués. « C’est la Banque Centrale d’Arménie qui engagera ce prêt de l’Allemagne (…) ainsi l’Etat arménien ne sera pas endetté » dit le vice-ministre des Finances.

Krikor Amirzayan