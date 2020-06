La Chaîne de Télévision publique d’Arménie émet des pages publicitaires dans ses programmes

En manque de financements suffisants de l’Etat, afin de faire face au développement, la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie (H1 ou 1) vient de débuter dès lundi 15 juin les annonces publicitaires a indiqué Ara Shirinyan le Président du Conseil de la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie.

« La Première chaîne de télévision (Public TV) d’Arménie qui a reçue l’autorisation d’émettre des programmes publicitaires débute ainsi la publicité afin de ne pas trop grever le budget de l’Etat (…) Ce pas est réalisé en tenant compte des conditions de concurrence loyale des chaînes et le besoin croissant de financements. Le marché des annonces télévisées sera gagnant » écrit Ara Shirinyan. Il se déclare convaincu que la Chaîne publique, au regard de sa grande audience, attirera les publicitaires. La chaîne arménienne se réclamant d’être diffusé sur toute la planète -via internet- et disposant d’un potentiel de téléspectateurs estimés à plusieurs millions sur les quelque 11 millions d’Arméniens de la planète. Les plages publicitaires qui couperont les programmes seront d’une durée de 2,5 minutes.

Krikor Amirzayan