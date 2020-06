Un séisme de magnitude 5,6 s’est produit à Bingol à l’Est de la Turquie au nord-ouest du lac de Van

Aujourd’hui à 9h51 un séisme de magnitude 5,6 s’est produit à Bingol près du lac de Van à l’Est de la Turquie. La région de Bingol (Arménie occidentale) située entre Erzincan et Mush a été fortement secouée faisant selon un bilan provisoire un mort et une vingtaine de blessés. L’épicentre du séisme a été localisé à près de 7 km de profondeur. Un jour plus tôt, dimanche dans cette même région à forte activité sismique un séisme de 5,7 degrés s’était produit avec son épicentre situé à près de 5 km de profondeur.

Krikor Amirzayan