Les 20 pendus / Քսան կախաղան

Les « 20 pendus Hentchakian », également appelés « Les 20 martyrs » ou « Les 20 héros » ou encore « Les 20 », est le nom qui désigne communément le groupe de militants du parti Social Démocrate Hentchakian pendus sur la place Beyazıt d’Istanbul le 15 juin 1915 pendant le génocide des arméniens.

Voici leur histoire.

Le 7 septembre 1913, a lieu le 7e congrès du parti Social Démocrate Hentchakian à Constanza, en Roumanie. Ce congrès a une grande importance non seulement pour le parti Hentchakians, mais pour l’histoire du peuple arménien dans sa globalité. Durant le congrès, l’assemblée insiste sur son inquiétude vis-à-vis du mépris total dont fait preuve le gouvernement Jeunes-Turcs à propos de la vie des Arméniens vivant en Arménie occidentale. Les Hentchakians estiment de plus que ce mépris ne ferait que s’amplifier avec le temps. Ils insistent aussi sur le fait qu’une Arménie unie et indépendante ne pourra jamais exister sous le gouvernement raciste et dictatorial des Jeunes-Turcs.

Ainsi, les membres du congrès se quittent avec deux objectifs :

« Comme indiqué dans son programme initial, le parti doit effectuer la transition de ses actions du légal à l’illégal, afin de redevenir une organisation secrète ».

« Planifier et assassiner les leaders du parti Ittihad (Jeunes-Turcs), les mêmes leaders qui ont commandité les massacres d’Adana de 1909, et donc ceux-là même qui sont en ce moment en train d’organiser l’annihilation du peuple arménien ».

Cependant, ces objectifs secrets sont transmis au gouvernement ottoman par un espion arménien qui avait infiltré les rangs du parti. De ce fait, dès l’arrivée à Constantinople des délégués ayant pris part au congrès, les autorités procèdent à leur arrestation. Fin 1913, c’est environ 140 leaders Hentchakians qui sont arrêtés.

Après deux ans de prison dans des conditions très difficiles d’incarcération, et après des simulacres de procès, vingt figures de premier plan dont Paramaz, Dr. Benne, Aram Achekbashian, Vanig et d’autres, sont condamnés à mort par pendaison. Quelques semaines après le début du génocide arménien, ils sont pendus le 15 juin 1915 sur la place centrale de Constantinople, connue sous le nom de Place Beyazıt. Les derniers mots de Paramaz furent : « Vous pouvez pendre nos corps, mais vous ne pourrez pendre nos idées... Vous verrez demain, à l’horizon oriental, une Arménie socialiste ».

Voici le nom des 20 pendus :

Paramaz (Փարամազ),

Bedros Torossian (Պետոս Թորոսեան), connu sous le pseudo « Dr. Benne » (Տքթ. Պէննէ),

Aram Achekbachian (Արամ Աչըգպաշեան),

Kegham Vaniguian (Գեղամ Վանիկեան),

Mourad Zakarian (Մուրատ Զաքարեան),

Yervant Topouzian (Երուանդ Թօփուզեան),

Hagop Basmadjian (Յակոբ Պասմաճեան),

Sempat Kelejian (Սըմբատ Գըլըճեան),

Roupen Garabedian (Ռուբէն Կարապետեան),

Armenag Hampartsoumian (Արմենակ Համբարձումեան),

Apraham Mouradian (Աբրահամ Մուրատեան),

Hrant Yégavian (Հրանդ Եկաւեան),

Karnig Krikor Boyadjian (Գառնիկ Գրիգոր Պօյաճեան),

Hovhannes D. Ghazarian (Յովհաննէս Տ. Ղազարեան),

Meguerditch Yeretsian (Մկրտիչ Երէցեան),

Yeremia Manoukian (Երեմիա Մանուկեան),

Tovmas Tovmasian (Թովմաս Թովմասեան),

Karekin Boghosian (Գարեգին Պօղոսեան),

Minas Kéchichian (Մինաս Քէշիշեան),

Boghos Boghossian (Պողոս Պողոսեան),

Deux autres leaders Hentchakians importants, Stépan Sapah-Gulian et Varaztahd, sont condamnés à mort par contumace.

Depuis leur exécution, les 20 martyrs ont été une source d’inspiration pour des milliers de jeunes arméniens dans le monde, en particulier ceux qui ont rejoint le parti Social Démocrate Hentchakian et combattu dans ses rangs.

En 2001, un monument en l’honneur de Paramaz et de ses 19 camarades est inauguré à Meghri, en Arménie.

Le 15 juin 2010, une conférence sur le sujet est organisée à Erevan et une cérémonie est organisée à Tsitsernakaberd, le mémorial dédié aux victimes du génocide des arméniens, en l’honneur des militants pendus.

Le 13 juin 2013, une conférence est organisée à Istanbul en présence d’associations luttant pour les droits de l’homme et d’intellectuels turcs qui voient en eux, les premiers révolutionnaires se battant pour une justice envers les minorités de l’empire Ottoman.

Le 14 juin 2014, une autre conférence est organisée à Ankara.

Le 17 avril 2015, Nor Zartonk organise un rassemblement à Istanbul en leur mémoire.

Depuis, les intellectuels turcs, tel Kadir Akin soutenu par Garo Paylan se sont réapproprié leur propre histoire en publiant des ouvrages et en réalisant des documentaires sur Paramaz et ses 19 compagnons.

A Paris,

Le 15/06/2020

Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN