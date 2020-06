En violation de l’embargo sur la livraison d’armes en Libye, la Turquie à deux doigts d’ouvrir le feu sur une frégate française

Alors que les forces du maréchal Haftar ont perdu leurs emprises en tripolitaine, la Turquie, soutenant le camp du gouvernement de Tripoli n’hésite pas à violer l’embargo qu’elle a signé pour accroître son influence dans la région.

Nous sommes à la fin du mois de mai à Istanbul. Plus exactement entre le 19 et le 24 mai 2020. Battant pavillon tanzanien, le Circkin, un bateau cargo navigant habituellement en mer noire, est en escale en Turquie. Déclarant se rendre au port de Gabès en Tunisie, le bâtiment de commerce appareille et coupe le système satellite anticollisions (AIS), seulement deux jours après son départ des eaux turques. Il croise alors au sud de la Crète et « maquille » simultanément son identification pour ne pas être reconnaissable.

