Le Président de l’Artsakh a assisté aux entraînements d’unités spécialisées du Service de Sécurité nationale

Arayik Harutyunyan le Président de la République de l’Artsakh a été présent dimanche 14 juin en compagnie de Kamo Aghadjanyan responsables des forces de Sécurité nationale, à l’entraînement d’une unité de ces services de Sécurité nationale de l’Artsakh spécialisée dans les tirs.

Le Président de l’Artsakh a assisté à un certain nombre d’exercices liés à la neutralisation des terroristes ainsi qu’à l’entraînement des tirs de précision des membres du Service de Sécurité nationale de l’Artsakh. Arayik Harutyunyan s’est déclaré satisfait du professionnalisme et du haut niveau d’entraînement et de précisions dans leurs actes, de ces membres de la Sécurité nationale.

Comme l’Arménie, l’Artsakh dispose d’unités spécialisés dans les interventions rapides et de neutralisation d’individus.

Krikor Amirzayan