Revue de la presse arménienne du 9 juin 2020

13675 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 13675 cas de coronavirus dans le pays dont 4451 ont été guéris et 217 patients sont décédés.

Le Premier ministre et sa famille guéris du COVID-19/ Nikol Pachinian a indiqué que lui et sa famille s’étaient remis du COVID-19. Selon lui, compte tenu du temps passé entre la découverte de leur contamination et la guérison, ils devaient reconsidérer le moment et les circonstances de leur contamination. Rappelons que Pachinian avait annoncé lundi dernier qu’il était atteints du COVID-19 (cf. revue du 28 mai au 1er juin 2020).

350 lits supplémentaires seront mis en place pour le traitement des patients atteints du COVID-19/ Selon le ministre de la santé Arsen Torosyan, l’Arménie continue à développer les capacités hospitalières dans le contexte de la propagation du Covid-19. 350 lits supplémentaires seront réservés au traitement du COVID-19 dans tout le pays, ce qui augmentera la capacité d’accueil de 15 %. Au complément des hôpitaux déjà annoncés (cf. revue du 6 au 8 juin 2020), le centre médical de Dilijan (55 lits réguliers et 5 lits de soins intensifs) et le centre médical de Maralik (40 lits) vont rejoindre les hôpitaux qui traitent des patients atteints du coronavirus. La clinique privée « Armenia » sera également incluse en allouant 58 lits. D’après le Ministre, les capacités des hôpitaux d’Erevan sont également augmentées.

Pachinian limoge les hauts responsables de l’armée et de la sécurité/ Nikol Pachinian a licencié le 8 juin dernier le chef de l’état-major général de l’armée arménienne, Artak Davtyan, et le chef de la police, Arman Sargsyan, et le directeur du Service de sécurité nationale (SSN), Eduard Martirosyan. Commentant les limogeages, Pachinian a confirmé que Davtyan a été licencié parce qu’il avait organisé dimanche dernier le mariage de son fils malgré l’état d’urgence. Selon le quotidien Hraparak, une centaine d’invités auraient assisté au mariage, en violation possible des règles de distanciation sociale fixées par le gouvernement. « Ce sont les hauts fonctionnaires de l’État qui doivent avant tout démontrer par leurs actions l’importance de respecter les règles anti-épidémie » a déclaré Pachinian. Quant aux licenciements du chef de la police et du directeur du SSN, selon Pachinian leur potentiel pour servir le pays et le peuple arménien n’est pas épuisé et il est possible de discuter de leur futur service. Sargsyan a été remplacé par un autre colonel de police, Vahe Ghazaryan, tandis que le remplaçant de Martirosyan est son adjoint récemment nommé, Argishti Kyaramyan. Rappelons que la nomination politique de Kyaramyan au poste de l’adjoint du chef du SSN avait été largement discutée dans la presse (cf. revue du 6 mai 2020). Le premier adjoint de Davtyan, Onik Gasparyan, a été nommé chef de l’état-major général de l’armée arménienne.

Commentaire de la porte-parole du MAE sur l’évolution de la situation en Libye/ La presse rend compte du commentaire de la porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères sur l’évolution de la situation en Libye : « Nous suivons de près les développements en cours en Libye, et nous pensons que le dialogue politique fournira les conditions pour surmonter la crise et établir une paix durable en Libye. À cet égard, l’Arménie se félicite de l’initiative de la République arabe d’Égypte visant à établir un cessez-le-feu et à lancer un dialogue politique entre les parties au conflit en Libye ».

Erevan et Bakou trouvent un accord sur la distribution des radiofréquences à la frontière/ Le Ministre de l’industrie de haute technologie, Hakob Arshakyan, a déclaré que l’Arménie et l’Azerbaïdjan avaient convenu de distribuer des radiofréquences à la frontière. Arshakyan a indiqué avoir tenu trois réunions avec des représentants de l’Azerbaïdjan dans le cadre de la coopération avec l’Union internationale des télécommunications en 2019 à Genève. Selon lui, les discussions étaient consacrées aux problèmes liés aux fréquences frontalières. « Nous sommes parvenus à un accord sur 134 fréquences et l’Arménie les utilise actuellement librement » a déclaré Arshakyan.

Le Premier ministre assistera au défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou/ Selon le porte-parole du Premier ministre, Nikol Pachinian assistera au défilé militaire qui se tiendra à Moscou le 24 juin dans le cadre des célébrations officielles du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique. Rappelons qu’il avait reçu l’initiation de la part du Président russe (cf. revue du 2 juin 2020). Une colonne arménienne de 75 militaires participera également au défilé.

L’ancien juge dans l’affaire Kocharyan est acquitté/ Le tribunal a rejeté les accusations criminelles portées contrejuge David Grigoryan qui avait été accusé de falsification de documents officiels (cf. revue du 16 au 18 mai 2020). Ce juge présidait par ailleurs le procès de Robert Kocharyan et avait ordonné́ sa libération en 2019 (cf. revue du 27 au 29 juillet 2019). Les enquêteurs n’ont pas encore réagi à cette décision.

Le gendre de l’ex-président fait face à de nouvelles accusations/ La presse indique que quatre jours après que la Cour d’appel d’Arménie ait révoqué un mandat d’arrêt émis contre gendre en fuite de l’ancien président Serge Sarkissian, Mikael Minasyan (cf. revue du 5 juin 2020), les enquêteurs ont élargi les accusations de corruption portées contre lui. Selon le Comité des recettes de l’État, de nouvelles accusation d’enrichissement illégal, de la fausse déclaration d’actifs et le blanchiment d’argent ont été ajoutées aux accusations existantes. Le Comité a affirmé avoir recueilli une quantité « sans précédent » d’informations sur les activités financières douteuses de Minassian. D’après le Comité, Minasyan n’a pas déclaré sa participation de facto de 49 % dans la plus grande société d’exportation de produits alimentaires d’Arménie, « Spayka ». Selon le communiqué, les actions appartenaient officiellement à une autre personne, Roza Stepanyan, qui a également été inculpée. La presse rend compte également de la déclaration de Hrachya Hakobyan, un député pro-gouvernemental et beau-frère de Pachinian, selon laquelle les enquêteurs ont récupéré des milliers de fichiers supprimés d’un ordinateur qui appartenait à Minasyan. Selon lui, les dossiers contiennent des informations détaillées sur les transactions financières de Minasyan et sur les biens acquis illégalement. Rappelons que Minassian avait quitté l’Arménie peu après avoir été démis de ses fonctions d’ambassadeur au Vatican. Il refuse de révéler ses coordonnées actuelles, mais publie régulièrement une série de messages vidéo sur Facebook dans lesquels il accuse le Premier ministre de différents crimes de la contrebande de cigarettes aux ventes illégales d’armes.

L’Arménie est classée 79e dans l’indice mondial de cyber sécurité/ Selon le Ministre de l’industrie de haute technologie, Hakob Arshakyan, l’Arménie a été classée 79e dans l’indice mondial de cyber sécurité. D’après lui, c’est un classement « plutôt bas » et le gouvernement va lancer le projet de création d’un Centre national de cyber sécurité en association avec la Banque mondiale. Le Ministre a déclaré que par ce projet le gouvernement souhaitait aussi avoir un impact sur les indicateurs et assurer les progrès de l’Arménie dans l’économie numérique et dans le système de gestion, les compétences numériques et la cyber sécurité.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France