Les entreprises informatiques arméniennes réagissent activement au programme d’aide du gouvernement

Les sociétés arméniennes de technologies de l’information ont répondu très activement à un programme d’aide gouvernementale conçu spécifiquement pour le secteur des technologies de l’information afin de les aider à surmonter les conséquences négatives de l’épidémie de coronavirus, a déclaré le vice-ministre de l’industrie des hautes technologies, Stepan Tsaturyan, lors d’une conférence de presse en ligne.

L’objectif de ce programme de subventions est d’aider l’industrie informatique à préserver ses emplois et à stimuler la formation d’idées innovantes avec leur commercialisation ultérieure.

Stepan Tsaturyan a déclaré que le ministère attend des entreprises candidates qu’elles présentent leurs projets de création de nouveaux produits et services. Les meilleurs seront choisis par une commission spéciale pour recevoir des subventions pour le développement de produits et services qui répondent aux défis modernes. Selon lui, il n’y a aucune restriction quant au type de produits.

Selon le vice-ministre, cette aide financière est une contribution importante du gouvernement au développement du secteur privé. « C’est une bonne opportunité pour les entreprises de développer plus de produits et services, ainsi que de se concentrer sur des produits qui leur permettront d’entrer non seulement sur le marché arménien, mais aussi sur le marché international », a déclaré Stepan Tsaturyan.

« La position du gouvernement est que les entreprises deviennent indépendantes et créent leurs propres produits, ce qui incitera à une indépendance accrue et à une dépendance réduite à l’égard des marchés étrangers. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle qui, si elle est appliquée correctement, donnera les premiers résultats en quelques mois. Les attentes sont très élevées », a déclaré Stepan Tsaturyan.

Dans le cadre du programme, jusqu’à 10 millions de drams seront accordés aux entreprises enregistrées en Arménie au cours des deux dernières années.

Des subventions allant jusqu’à 20 millions de drams seront accordées aux entreprises enregistrées en Arménie il y a plus de 2 ans. Ils doivent être disposés à investir dans le développement de nouveaux produits.

Des subventions de cofinancement allant jusqu’à 30 millions de drams seront également accordées aux entreprises, qui présenteront des investissements documentés et confirmés, par exemple, des entreprises qui attireront des investissements de fonds de capital-risque ou de business angels au cours de l’année.

Seules ces entreprises sont éligibles pour concourir pour des subventions qui n’ont pas d’obligation fiscale et de crédit en souffrance et n’ont pas reçu de subvention du ministère de l’Industrie de la Haute Technologie au cours de l’année écoulée.

Le gouvernement arménien a approuvé un total de 19 programmes pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Sept d’entre eux sont conçus pour montrer l’aide à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries et les autres pour aider les différents groupes de citoyens