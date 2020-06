Gagik Tsarukyan libéré après neuf heures d’interrogatoire

Le chef du Parti Arménie Prospère Gagik Tsarukyan a été libéré après près de neuf heures d’interrogatoire au Service de la sécurité nationale (NSS).

Lors d’un bref briefing avec les journalistes, Gagik Tsarukyan a réitéré que les actions contre lui étaient motivées par des considérations politiques. Il a également allégué que les documents, y compris ceux liés à l’achat de votes qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux aujourd’hui, avaient été fabriqués.

Le Service de la sécurité nationale a publié trois déclarations. Le NSS a déclaré que la direction et les membres du parti Arménie prospère avaient été engagés dans l’achat de votes pendant la campagne électorale parlementaire de 2017.

Le NSS a indiqué qu’une quarantaine de perquisitions avaient été effectuées dans le cadre de l’examen préliminaire, au cours duquel des documents contenant des enregistrements informatiques ou des documents manuscrits détaillés relatifs aux mouvements de fonds pendant les élections avaient été confisqués.

Dans une autre déclaration, le Service de la sécurité nationale a accusé deux sociétés de jeu connues pour être dirigées par Gagik Tsarukyan d’avoir commis de graves irrégularités financières et légales en terme de licence qui auraient coûté à l’État plus de 29 milliards de drams (60 millions de dollars) de dommages.

Dans un troisième communiqué, le NSS a précisé qu’à la suite d’une enquête, il avait établi que les fonctionnaires de la communauté d’Arinj, cherchant leur intérêt personnel, avaient abusé de leurs pouvoirs en louant 7,5 hectares de terres agricoles en violation de la loi.

Plus tard, à travers un ensemble de manipulations illégales, ils auraient changé la classification de la terre agricole à commerciale et l’ont vendue à New LLC. En outre, une zone de terres agricoles adjacentes de 0,8147 ha avec des bâtiments aurait été remise à cette entreprise d’une manière illégale.

Selon le site officiel du groupe Multi Group, propriété de Gagik Tsarukyan, le 28 avril 2015, la nouvelle société a ouvert le centre commercial Arinj. Gagik Tsarukyan a également assisté à la cérémonie.

Le 25 août 2015, le centre de commerce de gros Arinj Mall a étendu ses activités en ouvrant plus de 70 nouveaux pavillons.

Selon NSS, la communauté et l’État ont subi dans cette opération des dommages estimés à près de 378,8 millions de drams (plus de 785 800 $).

Gagik Tsarukyan affirme que les allégations sont motivées par des considérations politiques.