Une centaine de manifestants arrêtés, perquisition chez un opposant

Erevan, 14 juin 2020 (AFP) - La police arménienne a interpellé dimanche

près d’une centaine de personnes qui manifestaient contre le pouvoir dans la

capitale Erevan, après des perquisitions visant une figure de l’opposition

accusée de « jeux d’argent illégaux ».

« Plus de 90 personnes ont été brièvement arrêtées » lors de la

manifestation, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police arménienne,

Ashot Aharinian.

Les grands rassemblements publics sont actuellement interdits en Arménie à

cause de l’épidémie de coronavirus.

Les services de sécurité arméniens ont en outre indiqué avoir

perquisitionné la maison de l’oligarque et opposant Gaguik Tsaroukian, ainsi

que les bureaux de son parti « Arménie prospère », dans le cadre d’une enquête

pour « crimes économiques ».

« Arménie prospère » est le principal parti d’opposition face au Premier

ministre Nikol Pachinian, qui dirige cette ancienne république soviétique du

Caucase.

Des centaines de partisans de l’opposition se sont réunis dimanche devant

le siège des services de sécurité aux cris de « Pachinian, démission ! »

Gaguik Tsaroukian est suspecté d’être à la tête "d’une affaire de jeux

illégaux ayant fait perdre près de 60 millions de dollars aux caisses de

l’Etat", ont indiqué les services de sécurité dans un communiqué, ajoutant

qu’il avait été convoqué pour un interrogatoire.

En tant que député, l’opposant bénéficie d’une immunité parlementaire.

Il a affirmé dimanche à des journalistes que les accusations contre lui

« étaient motivées politiquement » et visaient à faire taire ses critiques sur

la gestion du coronavirus.

L’Arménie, qui compte 3 millions d’habitants, fait face à une croissance

forte des cas de contaminations déclarés, dont le total a atteint dimanche

16.667 cas.

Le gouvernement arménien est accusé d’avoir réagi trop tardivement, ce qui

a conduit à d’importantes violations du confinement et à la saturation des

hôpitaux.

Le Premier ministre Pachinian, qui avait lui-même annoncé début juin avoir

été contaminé par le coronavirus, puis guéri, jouit toujours d’une importante

popularité en Arménie.

Ce ancien journaliste était arrivé au pouvoir en 2018 après un grand

mouvement de protestation pacifique contre son prédécesseur, Serge Sarkissian.

M. Pachinian mène depuis une croisade contre la corruption et a entamé une

réforme de la justice.