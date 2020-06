Coronavirus : la Géorgie et la Lituanie proposent leur aide à l’Arménie

Les gouvernements géorgien et lituanien ont proposé d’envoyer des équipes médicales en Arménie pour aider les autorités à faire face à l’aggravation de la crise du coronavirus dans le pays.

Vendredi, on ne savait pas encore si les autorités arméniennes avaient accepté de déployer des médecins étrangers dans les hôpitaux arméniens, de plus en plus surchargés.

"La Lituanie continue de soutenir ses amis arméniens, a tweeté mercredi le ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevicius. Aujourd’hui, le gouvernement lituanien a décidé d’envoyer une équipe médicale et des experts en Arménie afin d’aider (...)