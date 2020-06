Paris (France), 14 juin 2020 (AFP) - La France a durci le ton dimanche

contre les ingérences de la Turquie en Libye, en dénonçant un

interventionnisme « inacceptable » et en assurant que "la France ne peut pas

laisser faire", a indiqué l’Elysée.

Paris, qui depuis des mois multiplie les charges contre les ambitions

régionales turques, s’est irritée d’une "politique de plus en plus agressive

et affirmée de la Turquie, avec sept navires turcs positionnés au large de la

Libye et une violation de l’embargo sur les armes« . »Les Turcs se comportent de manière inacceptable en instrumentalisant

l’Otan et la France ne peut pas laisser faire", ajoute la présidence

française.

Emmanuel Macron s’est déjà entretenu sur ce point avec le président

américain Donald Trump cette semaine et "des échanges auront lieu dans les

semaines à venir sur ce sujet avec les partenaires de l’Otan engagés sur

place", ajoute l’Elysée.

Le président français avait déjà regretté le silence de l’Otan, dont la

Turquie est membre, envers les offensives militaires turques contre les

milices kurdes en Syrie, alliées des Occidentaux dans la lutte antiterroriste

en Syrie. Il avait alors affirmé en novembre que l’Otan était en état de "mort

cérébrale".

Vendredi, l’Union européenne a demandé l’appui de l’Otan pour l’aider à

faire respecter l’embargo sur les armes en Libye, après avoir été empêchée par

l’armée turque d’inspecter un navire suspect.

Alors que les gisements gaziers offshore de la région attisent les

convoitises, la Turquie soutient en Libye le Gouvernement d’union libyen (GNA)

de Fayez al-Sarraj, reconnu par les Nations unies. Grâce à son appui, le GNA a

infligé des revers cinglants aux forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort

de l’Est soutenu par l’Egypte, les Emirats arabes unis et la Russie.

La Turquie a conclu en novembre un accord controversé avec les autorités

libyennes pour pouvoir effectuer des recherches d’hydrocarbures en

Méditerranée orientale.

Comme de nombreux pays riverains, la Grèce a dénoncé l’accord turco-libyen,

qui étend considérablement le plateau continental de la Turquie.

Ankara a aussi récemment effectué des forages exploratoires à proximité de

Chypre, suscitant les protestations des pays voisins, Chypre, Grèce, Egypte

ainsi que de l’Union européenne qui a menacé la Turquie de sanctions.