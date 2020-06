Disparition d’Artin Oksayan (74 ans) l’un des responsables de la communauté arménienne de Nice

La communauté arménienne de Nice est en deuil. Artin Oksayan (74 ans) nous a quittés. Artin Oksayan était l’ancien président de l’Association culturelle de la paroisse de l’église apostolique arménienne de Nice-Côte d’Azur, Var et Monaco, membre d’Alpes-Maritimes Fraternité, vice-président de l’Union générale arménienne de bienfaisance de la Côte d’Azur, membre du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), et de l’Union sportive arménienne. Artin Oskayan comptait de nombreux amis et répandait la lumière de l’Arménie et de l’arménité. Surnommé Arto par ses proches et amis, Artin Oksayan a succombé ç une longue maladie dans la nuit de vendredi à samedi 13 juin 2020. Artin (Arto) Oksayan avait toute sa vie durant milité pour la mémoire arménienne, la cause et l’histoire arménienne, la reconnaissance du génocide des Arméniens et la défense des valeurs de l’Eglise apostolique arménienne. Il était un amoureux de l’Arménie.

J’avais rencontré Arto à Nice mais également à Marseille (au Centre culturel arménien du Prado) et en Arménie. Il était le soleil avec ses yeux bleus rayonnants et ses cheveux blancs. En 2017 lors de la 6e conférence Arménie-Diaspora, Arto était venu à Erévan. Nous nous sommes vus et revus à de nombreuses reprises avec cet homme dévoué à l’Arménie, chaleureux et fraternel. Dans les jardins de la Résidence Yézéguélian à Erévan souvent nous discutions de l’Arménie mais aussi de Nice où la situation de l’Eglise arménienne l’inquiétait. L’arménité dans la peau il vivait avec passion l’Arménie et la Cause arménienne.

Adieu Arto cher ami, et j’en suis sûr de là où tu es maintenant, tu essaie de retrouver et de rassembler des Arméniens pour recréer une Arménie. Celle de ton cœur et de ton âme.

La rédaction adresse ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses très nombreux amis.

La cérémonie funèbre sera célébrée mercredi 17 juin 2020 à 15h15 en la salle omni culte de l’Athanée de Nice, suivie d’un recueil au crématorium de Nice à 17 heures.

Krikor Amirzayan