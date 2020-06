Deux ministres russes en Turquie dimanche pour parler de la Syrie et la Libye

Les ministres russes des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et de la Défense Sergueï Choïgou sont attendus dimanche en Turquie pour des pourparlers sur des questions régionales, dont le conflit en Libye, a annoncé samedi Ankara. Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan ont convenu de cette visite, a précisé le ministère turc des Affaires étrangères. « Au cours de cette visite, les délégations doivent avoir des consultations et discuter de la coordination sur des questions régionales », a ajouté le ministère. Une source diplomatique turque a dit à l’AFP que la situation (...)