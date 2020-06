La croix consacrée et réinstallée sur le dôme de la cathédrale-mère d’Etchmiadzine

Le dôme de la cathédrale mère de Saint Etchmiadzin a été entièrement rénové.

Le 14 juin, fête de la Sainte Etchmiadzine, sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, la nouvelle croix du dôme de la cathédrale-mère a été consacrée et réinstallée.

L’une des fêtes les plus célébrées de l’Église arménienne est le jour où la cathédrale de Saint-Etchmiadzine a été établie, selon la vision inspirée de saint Grégoire l’Illuminateur.

Selon la tradition et les sources hagiographiques, à la suite de la déclaration du christianisme comme religion officielle de l’Arménie en 301 après JC, Saint Grégoire a une vision célèbre, dans laquelle le Fils unique de Dieu - Jésus-Christ, descend du ciel, son visage illuminé , et avec la frappe d’un marteau d’or désigne le site où doit être fondée la cathédrale-mère de toute la nation arménienne. Par conséquent, le nom du centre spirituel pour les Arméniens, « Etchmiadzin », signifie « la descente du seul engendré » (Etch - descente, mi - seulement, dzin - engendré.)



Saint Grégoire a relayé l’histoire de sa vision au roi arménien Tiridate, sous les auspices royaux et le soutien de la cathédrale de Saint Etchmiadzine a été construite. Le roi Tiridate et la reine Ashkhen ont participé à la construction, tout comme la capitale de Vagharshapat en apportant des pierres de la montagne biblique d’Ararat pour jeter les bases. Dans le site marqué par le Christ, un saint autel de descente a été construit.



Selon le patriarche Malachia Ormanian, depuis la création de cette institution, la cathédrale Saint-Etchmiadzine a été la résidence du patriarche suprême et du Catholicos de tous les Arméniens. C’est donc le siège de l’Église arménienne et, à ce titre, son siège universel, spirituel et administratif.



Un autre titre attribué à la cathédrale est « catholique » - à ne pas confondre avec la foi catholique romaine. Catholique est un mot grec qui signifie « universel ». Théologiquement, la cathédrale a été appelée « catholique » comme description de la catholicité (universalité) de l’Église.

La fête de la cathédrale Saint-Etchmiadzine est célébrée 64 jours après Pâques. Une liturgie divine est célébrée, et pendant les services, un hymne spécial est chanté, écrit par le Catholicos Sahak de Dzorap du huitième siècle, racontant la vision de saint Grégoire et la construction de la cathédrale.