Le Dauphiné Libéré (édition de la Drôme) : disparition de Lousine Sarkissian la cuisinière des premiers restaurants arméniens de Valence

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition de la Drôme) de ce Dimanche 14 Juin 2020 l’article que j’ai rédigé sur Loussine Sarkissian récemment disparue. Elle était la maman de Jacques et Vartouhie et la belle-sœur de ma tante Yéva. Elle fut la première cuisinière des premiers restaurants arméniens de Valence « Ararat » et « Sassoun ».

Krikor Amirzayan