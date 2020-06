L’Ambassadeur d’Arménie dit sa confiance dans le gouvernement et les citoyens libanais

L’Ambassadeur d’Arménie au Liban a réagi aux récentes manifestations anti-arméniennes manipulées par Ankara dans les rues de Beyrouth. Selon Vahagn Atabekyan le gouvernement libanais et les citoyens libanais ne laisseront pas s’installer la voix du rejet et de la haine dans la société libanaise. L’Ambassadeur d’Arménie a fermement condamné -comme les partis traditionnels arméniens et libanais - ces actes anti-arméniens qui se sont traduits par une manifestation de plusieurs dizaines de personnes brandissant le drapeau turc dans les rues de Beyrouth.



Selon Vahagn Atabekyan la communauté arménienne fait partie des communautés du Liban ainsi que de ses composantes politiques et publiques, d’après la constitution libanaise. Les Arméniens du Liban aiment ce pays contribuent à son développement en prenant part à tous les secteurs d’activité. Ils sont des citoyens libanais exemplaires. « L’Arménie ne peut pas rester indifférente au sort de la communauté arménienne du Liban et des problèmes que cette dernière rencontre » dit Vahagn Atabekyan. Il a exprimé sa confiance dans les autorités libanaises pour se saisir de cette affaire et calmer les esprits en sanctionnant les fauteurs de troubles qui tentent de diviser le Liban.

Krikor Amirzayan