Erevan refuse une partie du financement russe pour la centrale nucléaire

Invoquant des considérations économiques, le gouvernement arménien a décidé jeudi de n’utiliser que 60 % d’un prêt russe de 270 millions de dollars destiné à financer la modernisation en cours de la centrale nucléaire de Metsamor.

Le seul réacteur en état de marche de la centrale est entré en service en 1980 et devait être mis hors service en 2017. L’ancien gouvernement avait décidé de prolonger la durée de vie du réacteur de 420 mégawatts de 10 ans après avoir échoué à attirer des milliards de dollars de financement pour ses plans ambitieux de construction d’une nouvelle installation nucléaire plus sûre.

En 2015, le gouvernement russe a décidé d’accorder à Erevan un prêt de 270 millions de dollars et une subvention de 30 millions de dollars pour des améliorations majeures de la sécurité à Metsamor. Le processus de modernisation qui a suivi, dirigé par l’agence russe de l’énergie atomique Rosatom, devait être achevé à la fin de l’année dernière. Cependant, il a pris du retard, empêchant le décaissement complet des fonds russes.

Le ministre arménien des collectivités locales et des Infrastructures, Suren Papikian, a estimé le montant du crédit non utilisé à 107 millions de dollars. M. Papikian a déclaré que Moscou avait proposé de prolonger le délai de prêt de deux ans à condition que la partie arménienne accepte d’en utiliser 80 % pour la mise en service d’équipements et de services auprès d’entreprises russes.

Le gouvernement du Premier ministre Nikol Pashinian a soutenu la proposition de M. Papikian de rejeter cette condition et de financer le reste des mises à niveau de Metsamor sur le budget de l’État arménien. Le gouvernement a déclaré qu’il dépenserait 63 milliards de drams (130 millions de dollars) à cette fin au cours des deux prochaines années. Le ministère des finances arménien va réunir cet argent par la vente d’obligations d’État, a-t-il déclaré.

« Nous abandonnons une partie de ce prêt et allons attirer des fonds de sources internes », a déclaré M. Pashinian. « Ils seront attirés à des conditions sans aucun doute bien meilleures et donneront au gouvernement plus de moyens pour augmenter l’efficacité de ce prêt ».

M. Pashinian a souligné le fait que le gouvernement sera désormais libre de choisir les fournisseurs d’équipements et de services pour Metsamor. Cela réduira « considérablement » le coût de ces fournitures, a-t-il dit.

L’usine de construction soviétique située à 35 kilomètres à l’ouest d’Erevan produit environ 40 % de l’électricité arménienne. L’Union européenne et les États-Unis font depuis longtemps pression pour sa fermeture, affirmant qu’elle ne répondait pas aux normes de sécurité modernes. Les gouvernements arméniens successifs ont cherché à apaiser ces craintes.

Les autorités actuelles d’Erevan n’ont pas non plus l’intention de mettre Metsamor hors service dans un avenir proche. En décembre, M. Papikian a laissé entendre que l’installation nucléaire était suffisamment sûre pour rester opérationnelle jusqu’en 2036.