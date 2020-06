Entretien avec Gegham Ohanyan, cofondateur du mouvement « Amulsar sans mine »

NAM : Pouvez-nous nous présenter le mouvement « Amulsar sans mines » ?



Gegham Ohanyan : Tout d’abord, l’activisme lié à la problématique de l’écologie débuta réellement il y a une dizaine d’années avec plusieurs combats comme notamment la sauvegarde de la cascade de Trchkan où il était prévu de construire une centrale électrique ou encore celle du parc Machtots d’Erevan qui était promis à la destruction. Amulsar fut ainsi une nouvelle étape et une nouvelle opportunité de défendre notre position. Dans la seconde moitié de 2017 surgit le problème de la construction d’une mine d’or sur la montagne Amulsar dans la région stratégique du Vayots Dzor aux confins des sources de la rivière Arpa et du Vorotan et près de la ville thermale de Djermouk, nous décidâmes avec certains amis de mêmes convictions d’alerter le public à une période où personne n’était encore au courant et où le nom d’Amulsar n’évoquait rien dans l’opinion publique. Nous avons donc réuni des spécialistes de différents domaines comme le Tourisme, la Finance, l’Ecologie et l’Agriculture afin de lancer des groupes d’études pour expliquer en détails le caractère négatif que pouvait avoir la construction d’une mine à cet emplacement. On commençait donc à aller à la rencontre des habitants de la région de Djermouk afin de leur expliquer la situation et de voir leur réaction.

NAM : Qu’est ce qui motive votre engagement, au-delà de la mission en elle-même ?

Gegham Ohanyan : Premièrement, je dois souligner que nous sommes un mouvement très hétérogène composé de gens d’horizons très différents. Cependant, nous nous accordons sur des valeurs sur lesquelles il n’y a pas de concessions à faire : La conscience nationale, l’indépendance de notre peuple et de notre état, l’accès à l’éducation et à l’information, la paix. Passé ces valeurs, nous sommes face à un constat où l’on observe que sur le petit territoire de l’Arménie, nous comptons plus de 400 mines, ce qui est un chiffre très important. Nombre de ces mines ont rejeté des métaux lourds et des poisons nocifs pour la population et pour la nature. Au-delà, nous considérons également que la vente de notre territoire et de nos ressources aux compagnies étrangères constitue une trahison sachant qu’on ne laisse que les miettes aux arméniens. Notre véritable richesse et notre motivation, ce sont nos montagnes et notre eau !

NAM : Quelles sont vos grandes réussites en tant que mouvement et où en est votre combat sur le terrain ?

Gegham Ohanyan : Nous avons commencé le combat en 2017 sous l’ancien gouvernement avant d’être interrompus par la révolution de 2018. Nous pensions que cet événement allait tout changer pour Amulsar. Nous avons-nous-mêmes pris part à la révolution et y avons participé sous le nom de notre mouvement « Amulsar sans mine », ce qui nous fit également beaucoup de promotion. Après avoir attendu que Nikol Pashinyan prenne ses fonctions de premier ministre, nous avons décidé de marquer notre premier coup en envoyant une lettre à la fois à Mr.Pashinyan et au président Armen Sargsyan afin de les alerter sur la problématique d’Amulsar et sur les dangers que représente cette mine sur de nombreux domaines. N’ayant pas reçu de réponse, nous décidâmes d’organiser une grande marche vers le palais présidentiel avec nos slogans afin de rappeler à l’exécutif l’urgence de la situation. Ce jour-là, le président lui-même vint à notre rencontre en présence de tous les médias et il dansa même un Shurchpar (danse traditionnelle) avec nous ! Ce jour-là, Amulsar entra dans le champ des médias de masse et ce fut notre première grande victoire. Malheureusement, une nouvelle fois, nous n’avions pas reçu de réponse du nouveau gouvernement alors nous avions compris qu’il fallait continuer le combat. A ce moment, la seconde étape fût le blocage du chantier de la mine avec les habitants de la région. Ces blocages furent concrétisés par la création de postes, comme on les appelle, aux points d’entrée du chantier, ainsi que des rondes. On y installa des Domiks (petits mobiles-homes) où des volontaires se relaient de façon permanente. Après une rencontre avec le gouvernement de nouveau inconcluante et de nouvelles manifestations, le premier ministre Pashinyan décida de convoquer un cabinet international d’expertise nommé LRD pour évaluer la conformité aux normes environnementales et la compagnie Lydian, opératrice britannique de la mine d’Amulsar donna son accord. Alors que la réponse se faisait attendre et que nous pressentions un possible coup monté, nous décidâmes de mener une nouvelle manifestation en Automne 2019, la plus grande que nous ayons réalisée. Ce fût particulièrement difficile à cause du contexte du moment, après l’euphorie de la révolution de 2018, qui faisait que nous étions la cible de nombreux préjugés assez irrationnels. Malgré ce contexte, le gouvernement s’est incliné et à décidé l’ouverture d’une nouvelle expertise qui n’a pas encore dévoilée ses fruits aujourd’hui. Entretemps, durant ce status quo, nous avons résolu la question du chauffage et de la nourriture pour nos militants qui ont bloqué Amulsar également tout l’hiver. Nous attendions une décision du gouvernement pour le printemps de cette année mais elle fût certainement repoussée à cause de la crise de COVID-19. Nous savons toutefois que la compagnie Lydian a perdu beaucoup d’actions, qu’elle s’est même fait exclure de la bourse de Toronto et qu’elle n’a plus vraiment de porte de sortie, accumulant les pertes financières. Dernièrement, là-haut à Amulsar, nous avons supprimé nos postes pour les remplacer par des rondes en voiture quotidiennes.

NAM : Pensez-vous obtenir gain de cause ?

Gegham Ohanyan : Nous sommes partis pour gagner, rien ne nous fera reculer et nous sommes persuadés de la victoire. Nous avons à nos côtés toute la communauté de Djermouk. Nous sommes motivés par un esprit guerrier et nous suivons tout développement de près.

NAM Quel message à faire passer aux arméniens de la diaspora concernant l’écologie en Arménie ?

Gegham Ohanyan : A travers ce combat, nous souhaitons présenter à la diaspora arménienne les enjeux économiques et écologiques de l’Arménie que nous pouvons concilier. Nous souhaitons notamment inviter nos compatriotes à faire des investissements dans le secteur du tourisme à fort potentiel car ce dernier peut, dans le cas de l’Arménie, aller de pair avec la nature, et contraindre les autorités à mieux protéger sa richesse. Si le tourisme se développe en Arménie, cela résoudra une partie considérable des problèmes économiques du pays. Nous pourrons également développer notre tourisme médical et thermal en renforçant l’axe Djermouk, Tsaghkadzor, Dilijan qui a beaucoup à offrir dans ce domaine. Par ces investissements, nous pourrons éloigner le risque de l’ouverture de nouvelles mines.

Propos recueillis par Aram Kayayan