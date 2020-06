Le Fonds Arménie Artsakh fournit à l’Arménie des fournitures médicales d’une valeur de 181 000 $ contre le coronavirus

Le Fonds Arménie Artsakh (AAF) a livré un envoi aérien de médicaments COVID-19 et de fournitures médicales d’une valeur de 181 000 dollars à Erevan, en Arménie, le 12 juin.

Au cours des cinq premiers mois de 2020, l’AAF a également fourni 6 millions de dollars d’aide humanitaire à l’Arménie et à l’Artsakh. Sur ce montant, l’AAF a collecté 5,8 millions de dollars de médicaments et autres fournitures données par Americares (5 millions de dollars) et Direct Relief (741 000 dollars).

Les autres organisations qui ont fourni des biens précieux au cours de cette période sont : The Howard Karagheusian Commemorative Corp. (76 000 $) ; Projet Agape (40 000 $) ; Armenian Educational Benevolent Union (36 000 dollars).

Les médicaments et fournitures médicales donnés au cours de cette période ont été envoyés au Centre médical Claudia Nazarian AGBU pour les réfugiés arméniens de Syrie à Erevan, Arabkir United Children’s Foundation, Avak Medical Center, Fund for Armenian Relief, Metsn Nerses Charitable Organisation, Muratsan Children’s Endocrinology Center, St Centre médical Grigor Lusavorich et les ministères de la santé d’Arménie et d’Artsakh.

Au cours des 31 dernières années, y compris les expéditions effectuées par son prédécesseur, le Fonds arménien uni, l’AAF a livré à l’Arménie et à l’Artsakh un total de 897 millions de dollars de fournitures de secours à bord de 158 ponts aériens et 2470 conteneurs maritimes.

« Le Fonds Arménie Artsakh propose régulièrement gratuitement des millions de dollars de médicaments et de fournitures médicales vitales. Tout ce que nous avons à faire est de payer les frais d’expédition. Nous saluons vos généreux dons pour pouvoir continuer à fournir cette aide précieuse à tous les centres médicaux d’Arménie et d’Artsakh ’’, a déclaré Harut Sassounian, président de l’AAF.