Être bahá’íe en Arménie

La petite communauté bahá’íe d’Arménie vit dans le pays depuis plus d’un siècle ; maintenant, ils trouvent leur place dans le nouvel ordre post-révolutionnaire.

« Je garde toujours le silence sur ma religion. Je sais que c’est faux, mais j’ai toujours peur. Mes parents sont stricts à cet égard, ils ne voient et n’acceptent que l’Église arménienne apostolique.

Astghik (nom fictif), 28 ans, est un adepte de la foi bahá’íe ; l’un des quelque 500 en Arménie.

« Lorsque je discute d’une religion dans mon environnement, mes amis appellent tout le monde » sectaire « , ils ne les acceptent pas, mais c’est le résultat de l’ignorance », explique Astghik au journal OC Media .

Astghik dit que son chemin pour devenir une adepte de la foi bahá’íe a commencé quand elle était jeune.

« Tout en cherchant mon sens de moi-même, j’ai commencé à étudier les enseignements de différentes minorités religieuses », explique Astghik. « Dès l’enfance, j’ai senti que ce que j’étais obligé de professer n’était pas le mien. »

« Cela fait moins d’un an que j’ai découvert moi-même les enseignements des baha’is. »

Astghik n’aime pas parler de sa foi. Elle dit que c’est très personnel ; cependant, elle craint également d’être mal comprise par les gens qui l’entourent.

Elle se souvient d’un incident récent au cours duquel une collègue a été licenciée car, dit-elle, elle appartenait à une minorité religieuse.

« Elle a été forcée de partir parce qu’elle était« différente » », explique Astghik. ’J’ai peur. Je suis aussi « différent » à leurs yeux. »

Elle n’a toujours pas informé ses amis et ses proches de sa foi. « Je suis sûr que je trouverai toujours la force d’être pleinement ouvert à tous. »

Baha’ie en Arménie, une histoire

Originaire de la Perse du XIXe siècle, la foi bahá’íe est plus jeune que la plupart des grandes religions. La foi est monothéiste et postule qu’il y a vérité et légitimité dans toutes les grandes religions du monde et leurs prophètes et figures sacrées - et envisage un avenir avec une humanité égale et unie.

Les adeptes de la foi ont également subi de nombreuses persécutions historiques, en particulier dans le monde islamique - l’Iran en particulier - où la foi n’est pas considérée comme une religion distincte et légitime, mais plutôt comme une apostasie de l’islam.

La communauté bahá’íe d’Arménie est apparue alors que l’Arménie était encore dans l’Empire russe. En 1889, un tribunal russe a reconnu la foi bahá’íe comme religion indépendante. L’organe administratif de la communauté a été dissous en 1938 à la demande du gouvernement soviétique et a été rétabli après l’effondrement de l’URSS.

« La dernière fois que nous avons calculé le nombre d’adeptes bahá’íes en Arménie, c’était en 2004. À l’époque, nous étions 500 », a déclaré à OC Media Irshat Madyarov, un adepte bahá’íe de 42 ans . « Depuis 2004, nous n’avons pas effectué de recensement. Notre religion dit qu’il n’est pas nécessaire de fixer des limites, de distinguer les gens.

Irshat Madyarov enseigne l’anglais à l’Université américaine d’Arménie. Il a quitté la Russie pour l’Arménie avec sa famille il y a 10 ans.

« J’ai toujours pensé à la vie spirituelle », dit-il. « Il y a vingt-cinq ans, j’ai commencé à étudier les religions : le Coran, la Bible. J’avais l’habitude d’assister à diverses réunions religieuses. »

« Je me suis retrouvé dans la foi bahá’íe parce qu’elle ne me limitait pas ».

Irshat Madyarov est membre de l’Assemblée spirituelle nationale de la communauté bahá’íe d’Arménie. Chaque année en avril, la communauté élit neuf représentants par scrutin secret, qui traitent des problèmes communautaires au cours de l’année, organisent des événements et restent en contact avec les médias et le gouvernement.

« Nous ne sommes pas engagés dans le prosélytisme. [Dans la foi bahá’íe], c’est interdit », explique Gayane Hunanyan, 32 ans, un autre membre de l’assemblée spirituelle nationale de la communauté.

Elle est membre de la communauté baha’ie depuis 10 ans.

« Quand j’ai découvert les idées de la religion pour la première fois et commencé à visiter la communauté, mes parents sont devenus très inquiets. Ils pensaient, d’une manière ou d’une autre, que j’allais me blesser ’’, a déclaré Gayane Hunanyan à OC Media .

Mais quand son frère a également décidé d’adopter la foi bahá’íe, l’attitude des parents de Gayane Hunanyan a changé.

« À partir de ce moment, mes parents ont été plus tranquilles », dit-elle.

Gayane Hununyan a également trouvé l’acceptation parmi ses collègues.

« Tout le monde connaît ma foi sur mon lieu de travail. Je n’ai aucun problème là-bas », explique Gayane Hunanyan. « Bien qu’une attitude discriminatoire à l’égard des religions [non majoritaires] soit très répandue en Arménie. »

Selon le recensement de 2011 , 92,7% de la population arménienne sont des adeptes de l’Église apostolique arménienne. Il n’y a pas de statistiques officielles sur la communauté baha’ie.

Hikoyat et Edward Manasyan se sont rencontrés en Ouzbékistan, où Hikoyat est né. Ils se sont rencontrés alors qu’Edward, originaire du Haut-Karabagh, rendait visite à ses parents, qui vivaient à l’époque en Ouzbékistan.

« J’avais 20 ans quand j’ai rencontré Hikoyat. Nous étions tous les deux des adeptes de la foi bahá’íe », raconte Edward à OC Media .

Aujourd’hui âgé de 45 ans, Edward a appris pour la première fois les enseignements bahá’íes alors qu’il vivait dans le Haut-Karabagh.

« J’ai cherché et trouvé ma foi basée sur la religion et [une approche scientifique] », dit Edward. « Et grâce à ma foi, j’ai trouvé ma seconde moitié, Hikoyat.

Alors qu’Edward, un avocat et membre de la Chambre arménienne des avocats, dit qu’il n’a jamais rencontré de problèmes à cause de sa foi, la vie de Hikayat a été plus difficile.

« Mes parents sont musulmans », explique Hikayat à OC Media . « Après l’effondrement de l’URSS, j’étais dans une confusion religieuse. Mais j’ai trouvé le calme spirituel quand j’ai commencé à étudier la foi baha’ie. Quand mes parents ont appris ma foi, ils ont été choqués.

« Au début, ils ne m’ont pas accepté. Le problème a été résolu avec le temps », explique Hikoyat, maintenant âgé de 42 ans. Elle travaille actuellement en tant que gestionnaire dans une entreprise privée à Erevan.

« Même maintenant, quand les gens apprennent ma foi, ils m’appellent musulman. Beaucoup ignorent nos croyances, beaucoup d’autres nous confondent avec les musulmans.

Leur fille, Mariam, 18 ans, qui étudie à l’Université américaine d’Arménie, est également une adepte de la foi bahá’íe.

« Ce n’est pas parce que c’est la foi de mes parents que j’ai suivi la foi baha’ie », raconte-t-elle à OC Media . « Selon les baha’ies, lorsqu’une personne a déjà 15 ans, elle peut décider à quelle religion elle appartient. Quand j’avais 15 ans, je savais déjà exactement qui j’étais et ce dont j’avais besoin ».

Le frère de Mariam, âgé de 24 ans, est également un adepte bahá’íe. Son frère cadet, âgé de 12 ans seulement, a encore le temps de choisir sa voie religieuse.

« Dans mon environnement, beaucoup n’ont même pas la moindre idée de ce qu’est le baha’ie. Je n’en parle même pas ; il n’y a pas besoin », dit Mariam, avant d’ajouter qu’il n’était pas non plus nécessaire de compter le nombre d’adeptes.

« Nous sommes tous les mêmes, les mêmes fleurs dans des jardins différents », dit-elle.

Stepan Danielyan, expert en affaires religieuses et président du Collaboration for Democracy Center, une ONG basée à Erevan, affirme que l’attitude envers les minorités religieuses a changé au cours des 10 dernières années et en particulier depuis la révolution.

« La société est devenue plus éduquée, informée et tolérante. Alors qu’il y a un an, les médias et la télévision, et parfois les écoles, ont semé l’intolérance envers les minorités religieuses dans la société, grâce aux efforts du nouveau gouvernement, il n’y a plus de problème aujourd’hui ’’, a-t-il déclaré à OC Media .

« Au cours de l’année écoulée, les médias sont restés assez neutres », a-t-il conclu.

Par Armine Avetisyan

Armine Avetisyan est une journaliste d’Arménie qui couvre les questions sociales et politiques du pays depuis 2007. Elle est titulaire d’un Master de l’Institut géorgien des affaires publiques (GIPA).