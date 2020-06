Nikol Pashinyan dit que le coronavirus se propage dans les cours des immeubles résidentiels

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a présenté hier de nouveaux détails concernant la propagation du coronavirus dans le pays, affirmant après une réunion du groupe de travail mis en place pour faire appliquer l’état d’urgence, déclarant que les statistiques montrent que le virus se propage parmi les habitants des bâtiments résidentiels voisins.

Le Premier ministre a déclaré que pour cette raison, la police effectuait des patrouilles intensives dans les cours des immeubles depuis plusieurs jours afin de prévenir les violations des règles anti-épidémiologiques.

Nikol Pashinyan a également indiqué que les autres évènements comme les funérailles et les mariages « clandestins » constituaient d’autres sources importantes de propagation des coronavirus.

Plus tôt dans la journée, Nikol Pashinyan avait rappelé dans une émission en direct sur Facebook que les Arméniens avaient dû vivre sous le règne d’autres empires pendant des siècles, ce qui n’a pas contribué à la construction d’une nation avec un fort sentiment d’État, mais maintenant pour la première fois dans l’histoire, le peuple arménien a la possibilité de créer un système politique de son propre gré : non pas par la violence, mais par la volonté citoyenne.

« Il s’agit d’un moment historique et d’une mission qui, historiquement, peut être fatale ou donner de la force », a-t-il déclaré. Cela, selon Nikol Pashinyan, la nouvelle donne signifie deux choses : chaque citoyen crée de l’ordre avec son comportement et exige également que ses concitoyens agissez de la même manière, afin que celui qui ne respecte pas l’ordre se sente comme un paria.

Nikol Pashinyan a également noté que les informations provenant de sources officielles ont toujours été associées par la société arménienne à la tromperie, aux mensonges et à la déformation de la réalité.

« La véritable et fiable source d’informations dans notre réalité était les ragots et les rumeurs. Mais maintenant, les informations provenant de sources officielles - du moins sur le coronavirus - sont vraies, cependant, l’opposition psychologique, génétique et inconsciente aux informations officielles continue de vivre » a-t-il dit.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports en commun, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.

Le 12 juin, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un autre mois - jusqu’au 13 juillet. Les cas confirmés de Covid-19 en Arménie ont augmenté de 723 au cours des dernières 24 heures pour atteindre 16 004, a rapporté le Centre national de contrôle et de prévention des maladies. Il a indiqué que jusqu’à présent, 80 130 tests pour le coronavirus ont été effectués.

Le nombre de morts par coronavirus est passé à 264 et 91 autres personnes atteintes de coronavirus sont décédées d’autres maladies. De plus, quelque 6 081 patients se sont rétablis et 9 568 patients ont poursuivi leur traitement.