Erevan soutient la demande légitime de Stepanakert concernant les territoires occupés de Shahumian

L’Arménie soutient les demandes légitimes des autorités de l’Artsakh en ce qui concerne les régions occupées de Shahumian et de Martakert et Martuni, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères dans un communiqué à l’occasion du 28 ème anniversaire de l’occupation de la région de Shahumian.

"Ces jours marquent le 28e anniversaire de l’occupation de la région de Shahumian par les forces armées de l’Azerbaïdjan. À la mi-juin 1992, les forces armées azerbaïdjanaises ont entièrement occupé la région de Shahumian et anéanti la population arménienne par des atrocités de masse. Après le nettoyage ethnique, l’Azerbaïdjan a colonisé la région qui comptait plus de vingt communes arméniennes. Les parties de Martakert et de la région de Martuni d’Artsakh qui étaient occupées par l’Azerbaïdjan ont partagé le même destin.

Il convient de noter qu’aujourd’hui, les dirigeants azerbaïdjanais présentent le nettoyage ethnique commis contre les Arméniens et la réinstallation azerbaïdjanaise subséquente des territoires sous le contrôle de l’Azerbaïdjan comme la meilleure solution au conflit du Haut-Karabagh. Cette réalité souligne les menaces à la sécurité auxquelles le peuple d’Artsakh est confronté aujourd’hui.

Tout en condamnant avec la plus grande fermeté les atrocités de masse commises par l’Azerbaïdjan en Artsakh, nous soutenons les demandes légitimes des autorités de l’Artsakh à l’égard des territoires occupés de Shahumian et des parties des régions de Martakert et Martuni".