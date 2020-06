Le président d’Artsakh visite un établissement correctionnel à Shushi

Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a visité hier le département correctionnel de la police de la ville de Shushi.

Le président était accompagné du médiateur Artak Beglaryan et du chef de la police Ashot Hakobjanyan.

Le président Harutyunyan a visité le centre correctionnel du département et le lieu de détention provisoire, a pris connaissance des conditions et s’est entretenu avec les détenus et le personnel du département. Le président a déclaré que les cas de torture et de mauvais traitements devraient être écartés dans les établissements pénitentiaires.

Le Médiateur et le chef de la police ont présenté leurs observations et propositions concernant la prévention de la torture, les problèmes causés par l’état d’urgence, ainsi que d’autres questions.

Le président de l’Artsakh a assuré que des mesures pratiques seront bientôt prises pour résoudre certains problèmes, notamment la création d’une opportunité pour un appel vidéo, l’amélioration des conditions de construction, etc.