STOP aux négationnistes sur les listes électorales Françaises. !!

Monsieur le Président de la République Française,

Monsieur Emmanuel Macron,

Vous qui êtes le garant des lois de notre République et contre toute forme d’ingérence étrangère, il est inconcevable aujourd’hui que vous puissiez laisser des négationnistes d’Ankara pro-Erdogan être présent sur des listes électorales Françaises. Comment pouvez vous accepter que Messieurs Doganel et Ayvali ainsi que quelques autres puissent bafouer la loi Française du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide des Arméniens, colporter le négationnisme d’Ankara dans notre chère République Française et pouvant peut être siéger dans des conseils municipaux ou métropolitain après le 2e tour des élections. OUI que nos listes électorales soient ouvertes à des représentants culturelles de notre collectivité respectant les lois de notre pays, NON aux négationnistes !!!

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-stop-aux-n%C3%A9gationnistes-sur-les-listes-%C3%A9lectorales-fran%C3%A7aises?recruiter=234699821&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EFR%3EBrand%3EGeneral%3EExact&recruited_by_id=0ae02800-b632-11e4-a056-2dd2f5140c40