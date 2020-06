Henrikh Mkhitaryan : le transfert d’Arsenal à l’AS Rome quasiment fait selon La Gazetta delo Sport

A quelques jours de la reprise du championnat d’Italie (Série A) prévue le 26 juin, l’international arménien Henrikh Mkhitaryan se dirige vers un contrat de transfert avec l’AS Rome. Le journal italien La Gazetta delo Sport affirme qu’Arsenal désire acquérir de l’AS Rome Justin Kluivert pour 20 millions d’euros et laisserait en contrepartie les droits de transfert de l’Arménien Henrikh Mkhitaryan. Selon Gazetta delo Sport cette opération pourrait se dérouler car Mino Raiola est l’agent tant de Kluivert que de Mkhitaryan. Le délai de transfert d’Henrikh Mkhitaryan prendra fin le 30 juin et c’est donc très vite que tout sera fixé.

Arrivé d’Arsenal et prêté à l’AS Rome au cours de la saison le capitaine de l’équipe d’Arménie a déjà marqué dans le championnat d’Italie 6 buts et réalisé 3 passes décisives.

Krikor Amirzayan