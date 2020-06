La chaîne de télévision d’Arménie « 5-րդ ալիքի » (5e chaîne de TV) spécialisée dans l’information a cessé d’émettre en Artsakh. Artak Hérikian le directeur des services d’information de la 5e chaine a tenu à apporter sur sa page facebook des précisions liées à l’arrêt de cette diffusion vers l’Artsakh.

Selon Artak Hérikian le problème était « purement technique » au départ avec un matériel défectueux que la chaîne de télévision avait commandé en France. « Le matériel est arrivé et l’arrêt de l’émission pouvait reprendre. Mais le problème fut alors « purement juridique ». En Artsakh les chaînes de télévision doivent figurer dans la liste établie dans le gouvernement afin d’être recensé par le services fiscaux. Jusqu’à présent « 5 TV » n’y figure pas, mais il y avait la chaîne « Ararat » qui avait été après la reprise été transformée en « 5 TV ». Au début lorsque le problème était « purement technique » on nous demandait de rester en dehors des « récupérations politiques ». Puis le problème s’est transformé en « purement juridique ». De l’Artsakh on nous a dit que comme l’écrivait hraparak.am l’autorisation des chaînes de télévisions qui émettent en Artsakh obéit à des intérêts politiques » écrit Artak Hérikian, qui est un journaliste très célèbre et francophone. Artak Hérikian conclut avec une phrase de l’écrivain français Jean Giono « pour bien tromper il faut beaucoup de politesse »…

Krikor Amirzayan