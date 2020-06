Levon Aronian (Arménie) perd en demi-finale du tournoi de Saint Louis face au champion du monde Magnus Carlsen (Norvège) sur le score de 6-12

A Saint Louis (Etats-Unis) au Clutch Chess International, Levon Aronian (Arménie) qui était parvenu en demi-finale du tournoi a perdu 6-12 face au numéro un mondial des échecs, le Norvégien Magnus Carsen. Le premier jour Levon Aronian avait perdu 2-6 et le second jour sur les 6 parties l’Arménien perdit 2 parties et réalisa 4 parties nulles.

Magnus Carlsen qui est qualifié pour la finale affrontera l’Américain Fabiano Caruana. Le Tournoi de Saint Louis est doté de 265 000 dollars de prix.

Krikor Amirzayan