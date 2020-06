Employé consulaire condamné : Ankara rejette les critiques américaines

La Turquie a rejeté vendredi les critiques des Etats-Unis après la condamnation la veille par un tribunal d’Istanbul d’un Turc travaillant pour le consulat américain, à l’issue d’un procès qui a tendu les relations entre Ankara et Washington. « Nous appelons les autorités américaines à respecter le principe d’indépendance judiciaire et se garder de toute attitude visant à influencer les décisions » des tribunaux, a déclaré le porte-parole de la diplomatie turque Hami Aksoy dans un communiqué. Ces déclarations interviennent au lendemain de la condamnation à huit ans et neuf mois de prison pour « aide (...)