Des bâtiments de guerre et des avions de chasse turcs ont effectué des manœuvres d’envergure en Méditerranée orientale, a annoncé vendredi le ministère de la Défense, dans une apparente démonstration de force liée notamment au conflit en Libye. Huit frégates et corvettes, ainsi que 17 avions ont participé jeudi à ces exercices qui ont duré huit heures, sur un tracé de 2.000 km aller-retour allant de l’est vers l’ouest, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cet exercice baptisé « Haute mer » a été « mené avec succès », a déclaré le ministère, partageant des photos montrant des chasseurs F-16 et (...)