Twitter fait le ménage parmi les trolls en Turquie en supprimant 7340 comptes organisés pour amplifier « un narratif politique favorable à l’AKP » et soutenir le Président Erdogan. Le réseau était lié à la branche jeunesse du parti.

« Détecté au début de 2020, ce réseau de comptes employait une activité coordonnée inauthentique, qui était principalement destinée à un public national en Turquie. Sur la base de son analyse des indicateurs techniques et des comportements des comptes du réseau, la collecte de faux comptes et de compromis a été utilisée pour amplifier les récits politiques favorables au parti AKP et a démontré un fort soutien au président Erdogan » annonce Twitter.

« Les signaux techniques indiquent que le réseau est associé à l’aile jeunesse du parti et à un réseau centralisé qui maintenait un nombre important de comptes compromis. En conséquence, le réseau que nous divulguons aujourd’hui comprend plusieurs comptes compromis associés à des organisations critiques du président Erdogan et du gouvernement turc. Ces comptes compromis ont été des cibles répétées de piratage de compte et d’efforts de prise de contrôle par les acteurs étatiques identifiés ci-dessus. Le réseau plus large a également été utilisé pour des activités commerciales, telles que le spam lié à la crypto-monnaie » a conclu Twitter.