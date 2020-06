Revue de la presse arménienne du 6 au 8 juin 2020

13325 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 13325 cas de coronavirus dans le pays dont 4099 ont été guéris et 221 patients sont décédés. 195 nouveaux cas ont été rapportés lundi, mais le Ministère de la Santé a indiqué que ce chiffre bas s’expliquait par le fait que le laboratoire principal de test n’a pas fonctionné hier en raison de travaux sanitaires. Nikol Pachinian a, à son tour, expliqué les raisons pour le chiffre bas des patients guéris. Selon lui, dans le passé, le nombre de guérisons du coronavirus était calculé à partir de tous les citoyens testés positifs, mais maintenant il est calculé à partir des patients en situation grave ou critique. Ainsi les patients asymptomatiques sont inclus dans le nombre des cas, mais leurs guérison n’est plus rapportée dans les statistiques.

L’Arménie augmente le nombre de lits prévus pour les patients atteints du COVID-19/ Selon Nikol Pachinian, dans les prochains jours, le centre médical Spitak (100 lits), le centre médical Vedi (100 lits) et un département du centre médical Martuni (35-40 lits) vont rejoindre les hôpitaux qui traitent des patients atteints du coronavirus. Actuellement 2 000 lits sont en place pour ces patients. Le Ministre de la Santé, a à son tour déclaré qu’un autre centre de triage (admission, diagnostic, transfert) pour les patients suspectés de coronavirus commencera à fonctionner au Centre national traitant des brûlures. Jusqu’à présent, seul l’hôpital de Nork remplissait une telle fonction. Le nouveau centre disposera de 132 lits supplémentaires.

Tsaroukian exige la démission du gouvernement/ La presse indique que le leader du parti d’opposition « Arménie prospère » [le deuxième groupe le plus important du parlement arménien], Gagik Tsaroukian, a exigé la démission du gouvernement, l’accusant de ne pas avoir répondu aux attentes du peuple, de ne pas avoir réalisé la « révolution économique » promise et d’avoir mal géré la crise du coronavirus et ses conséquences socio-économiques. Selon Tsaorukian, il avait déjà déclaré qu’avec cette composition et cette structure du gouvernement, il était impossible de répondre aux attentes de la population et qu’il fallait changer 97% des membres du gouvernement. Selon lui, maintenant, 100 % du gouvernement doit être remplacé parce que toutes les sphères ont été mal gérées. « Nous sommes en train de perdre le pays » a déclaré Tsaroukian. Tsaroukian a appelé les groupes politiques, les ONG et les individus « sains » et « préoccupés par l’avenir du pays » à unir leurs forces et à discuter avec lui des « moyens de sortir de la situation actuelle ». Il n’a pas nommé d’alliés potentiels, mais a indiqué qu’il ne coopérerait pas avec des politiciens « inacceptables pour le peuple ». Commentant les déclaration de Tsaroukian, la porte-parole du Premier ministre a déclaré « Je pense que M. Tsaroukian est simplement préoccupé par le déroulement d’un certain nombre d’affaires pénales liées au blanchiment d’argent, à l’achat de votes, à l’évasion fiscale et à la corruption ». Selon elle, si Tsaroukian pense que ses déclarations politiques feront dérailler les enquêtes, « alors c’est un mauvais calcul car en Arménie, tout le monde est égal devant la loi ». La porte-parole a laissé entendre que Tsaroukian, qui est également l’un des hommes les plus riches du pays, s’inquiétait également de la récente entrée en vigueur d’une loi permettant aux autorités de confisquer des propriétés privées et d’autres biens considérés comme ayant été acquis illégalement. La porte-parole de Tsaroukian a répondu en déclarant que les autorités menaçaient ainsi de poursuivre le chef de la plus grande force d’opposition parlementaire sur des motifs fabriqués. Selon elle, Tsaroukian appelle les autorités à « mettre fin au chantage politique ».

Ex-Président Levon Ter- Petrosyan : La lutte politique intérieure pendant la guerre COVID-19 n’a aucune justification/ Le premier Président de l’Arménie, Levon Ter-Petrosyan, a commenté la situation actuelle dans le pays causée par le coronavirus en la qualifiant de « guerre ». Dans une publication intitulé « Syllogisme simple » publié sur ilur.am, l’ex-Président indique : « Le coronavirus a déclaré la guerre à l’Arménie. Le fardeau de la conduite de la guerre repose sur les épaules des dirigeants. Celui qui se bat contre les dirigeants trahit, volontairement ou non, la nation. La lutte politique intérieure pendant la guerre est une folie qui n’a aucune justification. »

Les raisons de la démission du Président du Comité des recettes de l’État/ La presse rend compte du communiqué du Comité des recettes de l’État qui explique les raisons de la démission du Président du Comité, Davit Ananyan (cf. revue du 5 juin 2020). Selon le service de presse du Comité, Ananyan a préféré démissionner plutôt que de suivre les ordres du Premier ministre et de licencier l’un des cadres efficaces ayant une longue expérience dans la sphère fiscale. D’après les sources du service arménien de RFE/RL, Ananyan s’est opposé au licenciement de Mher Martirosyan, le chef d’un important terminal douanier à l’extérieur d’Erevan qui a attiré la colère de Pachinian en début de semaine. Dans le cadre de son flashmob de « contrôle public » pour arrêter la propagation du coronavirus en Arménie (cf. revue du 4 juin 2020), le Premier ministre avait partagé sur sa page Facebook une photographie de personnes faisant la queue au terminal et n’observant pas la distanciation sociale. Pachinian aurait exigé qu’Ananyan « s’occupe du problème ». La porte-parole de Pachinian a refusé de confirmer ou de nier qu’Ananyan avait démissionné parce qu’il avait rejeté la demande du Premier ministre. Eduard Hovhannisyan, qui était le vice-président du Comité, a été nommé Président du Comité.

Construction d’une nouvelle autoroute reliant l’Arménie au Karabakh/ La presse indique que le « Président » du Karabakh et le Ministre arménien de l’Administration territoriale et des Infrastructures ont visité la partie sud de la région de Kashatagh du Karabakh, où débutera bientôt la construction de l’autoroute reliant l’Arménie au Karabakh. Selon le Ministre, la nouvelle autoroute sera « d’une importance stratégique pour le progrès socio-économique des deux républiques arméniennes ».

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France