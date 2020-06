Un nouveau quartier en construction à Stepanakert sera mis en service en 2021

La construction d’un nouveau quartier d’environ 200 appartements sur la rue Tumanyan de Stepanakert est en cours a annoncé le porte-parole du ministère du Développement urbain d’Artsakh, Hunan Tadevosyan notant que la construction d’un nouveau quartier était en cours conformément aux délais prévus.

Les appartements seront principalement des trois pièces. Il est également prévu de construire une aire de jeux, un parking et un espace vert dans le quartier.

Les bâtiments seront de 5 étages avec un sous-sol. Les bâtiments seront parasismiques et répondront aux exigences de protection contre les incendies.

Hunan Tadevosyan a informé que le district devrait être mis en service en 2021.

« La Maison du Centre Francophone Paul Eluard est en construction près du quartier. Et à côté du centre, une nouvelle école et un jardin d’enfants seront construits.

Certains appartements seront fournis à des militaires et à des familles socialement vulnérables, et certains seront disponibles avec un programme hypothécaire », a-t-il conclu.