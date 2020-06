Lancement du programme Stop COVID 19 à Stepanakert

À l’initiative conjointe du Ministère de l’éducation militaire patriotique, de la jeunesse, des sports et du tourisme de l’Artsakh et du Fonds d’investissement Artsakh, le programme Stop COVID 19 a été lancé dans les minibus de Stepanakert a annoncé

Davit Ghukasyan, chef du département des affaires de la jeunesse du ministère de l’éducation militaire patriotique, de la jeunesse, des sports et du tourisme.

Selon lui, le programme est mis en œuvre par 40 bénévoles, qui travaillent dans les minibus en quatre équipes de 07h00 à 20h00.

Chaque citoyen entrant dans le minibus reçoit gratuitement un masque et les citoyens peuvent également utiliser des désinfectants. Un travail explicatif est effectué auprès des citoyens pour garder une distance sociale et éviter les regroupements », a déclaré Davit Ghukasyan, soulignant que grâce à cette initiative, ils seront en mesure d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus autant que possible.

Il a également déclaré que 12 volontaires travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire.