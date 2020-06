La Serbie enverra des fournitures et du matériel médical à l’Arménie pour un million de dollars

La Serbie fournira une aide humanitaire à grande échelle à l’Arménie pour soutenir la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Récemment, le président Armen Sarkissian a discuté de la question lors d’une conversation téléphonique avec son collègue Alexander Vucic. Les présidents ont évoqué la situation liée aux coronavirus. Le président de la Serbie a souligné que son pays était prêt à soutenir l’Arménie. Le président Sarkissian lui a ensuite présenté la liste des articles nécessaires fournie au ministre de la Santé.

Dans les prochains jours, deux vols spéciaux, chargés d’un grand nombre de fournitures et d’équipements médicaux, arriveront en Arménie. En particulier, 10 appareils de respiration artificielle, 10 moniteurs, 500 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques respiratoires, 25 000 lunettes de protection, 25 000 équipements de protection médicale et autres articles nécessaires seront livrés. Le coût total de l’assistance serbe à l’Arménie, initiée par le président Sarkissian et soutenue par le président de la Serbie, s’élèvera à environ 1 million de dollars.

Au cours d’une conversation téléphonique avec le président de la Serbie, le président Armen Sarkissian a remercié Alexander Vucic et le sympathique peuple serbe pour leur attitude chaleureuse envers l’Arménie et le peuple arménien.